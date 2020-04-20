معلول لـ "رامز جلال": والله لو فكتني هعدمك (فيديو)

أعلن الفنان رامز جلال عبر قناته الخاصة على موقع "يوتيوب" عن البرومو الدعائي الرسمي لبرنامج المقالب الشهير الذي سيقدمه خلال شهر رمضان المبارك، ويحمل اسم "رامز مجنون رسمي".

ويتضح من البرومو الدعائي للبرنامج أن رامز جلال سوف يظهر بشخصيته الحقيقية لضيوفه خلال النصف الأول من الحلقة، ويوهمهم أنه يتعرض لنفس المقالب معه وأنها غير مدبرة منه، قبل أن يبدأ في إظهار الحقيقة لهم ولكن يكون الضيف مقيد على كرسي ولا يمكنه الحركة للانتقام منه.





وظهر في البرومو الدعائي لبرنامج "رامز مجنون رسمي" عدد من نجوم الكرة المصرية في مقدمتهم النجم التونسي على معلول والذي بدا غاضبًا للغاية خلال تنفيذ المقلب به ووجه رسالة تهديد شديدة اللهجة لرامز جلال وهو مقيدًا على الكرسي قائلا له: " والله لو فكتني هعدمك".





ويستضيف رامز جلال في برنامجه هذا العام كوكبة من نجوم الفن والرياضة أبرزهم ممن ظهروا في البرومو الدعائي، فيفي عبدة، ياسمين صبري، ياسمين رئيس، عبد الباسط حمودة، حسن شاكوش، حمو بيكا، طارق حامد، محمود كهربا، ويذاع البرنامج عبر قنوات إم بي سي مصر خلال شهر رمضان المبارك



