إسرائيل.. نتنياهو وجانتس يوقعان اتفاق تشكيل الحكومة الجديدة





وقّع رئيس الوزراء الإسرائيلي زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس الكنيست وحزب "أزرق أبيض" بيني جانتس، مساء اليوم الإثنين، على اتفاق تشكيل حكومة وحدة وطنية يتناوبان على رئاستها، حسبما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية.





وجاء ذلك خلال اجتماع عقد بين نتنياهو وجانتس وبحضور ممثلين عن الحزبين، في مقر رئاسة الوزراء في القدس الغربية، وذلك عقب سلسلة مباحثات مضنية خاضها ممثلو الحزبين بعد شهر ونصف الشهر من الإنتخابات الإسرائيلية الأخيرة خلال مطلع شهر مارس الماضي، وقد أنهيا بذلك أزمة حكم استمرت نحو 480 يوما خاضت فيها أسرائيل ثلاث معارك أنتخابية دون حسم.





ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية بأنه "وبموجب الاتفاق، حصل تحالف نتنياهو على رئاسة الكنيست، ورئاسة لجان المالية والاقتصاد وأزمة مواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ووزارات المواصلات والأمن الداخلي والمالية.





وتابعت الهيئة أن الحكومة الإسرائيليّة ستكون لثلاثة أعوام، يرأس نصفها الأول نتنياهو ونصفها الثاني جانتس وتتشكّل من ثلاثين وزيرًا: " غابي أشكنازي وزيرًا للخارجية، بيني جانتس وزيرًا للأمن، في حين تكون وزارة القضاء لوزير من حزب أزرق أبيض، على أن يتمتع حزب الليكود بحقّ نقض كل قرار يتعلّق بوزارة القضاء".





وسيحصل جانتس، خلال ولاية نتنياهو، على لقب "رئيس الحكومة البديل" ولا يحقّ لنتنياهو عزله من منصبه، على أن يتبادلا الألقاب بعد التناوب.



