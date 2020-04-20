من هي حنين حسام بطلة تيك توك | حقيقة القبض على حنين حسام (هرم مصر)

فيديو حنين حسام الأخير أصبح اسم حنين حسام الأعلى في السيرش على محرك البحث جوجل، بسبب فيديو نشرته على صفحتها بموقع التواصل تيك توك، والذي شهد انتقادا لاذاعا من قبل الاعلاميين ومواقع التواصل الاجتماعي، والذين طالبوا بالقبض على حنين حسام بتهمة “نشر الفاحشة”، البداية كانت بإعلان رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد عثمان الخشت، اليوم الإثنين، إحالة طالبة “التيك توك”، حنين حسام إلي التحقيق لإرتكاب أفعال تتنافي مع القيم والتقاليد الجامعية.









من هي حنين حسام؟.. إحالة حنين حسام إلى التحقيق في جامعة القاهرة





وبحسب بيان نشرته جامعة القاهرة اليوم فقد قرر الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إحالة حنين حسام الطالبة بكلية الآثار، إلي التحقيقات بالجامعة لقيامها بسلوكيات تتنافي مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية. وقال الدكتور الخشت، إن الجامعة تلقت العديد من الرسائل حول قيام إحدى الفتيات تدعي انتماءها لجامعة القاهرة، بدعوة الفتيات بفتح الكاميرات وتسجيل فيديوهات غير لائقة مقابل مبالغ مالية، وانتشرت دعواتها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.









فيديو حنين حسام الأخير





وكانت حنين حسام الشهيرة بهرم مصر الرابع قد اعلنت عن حاجتها لفتيات تقوم بتصوير نفسها من المنزل، وأن يكون سنها تجاوز ال18 عاما، حيث يمكن لكل فتاة أن تحقق مبالغ كبيرة قد تصل في بعض الأحيان إلى 3000 دولار، وهو الأمر الذي دفع محامون لتقديم بلاغات للسيد النائب العام ضد الفتاة.









حقيقة القبض على حنين حسام بسبب التيك توك





وحتى كتابة هذه السطور من بوابة الفجر الإلكترونية لم تنشر المواقع أخبار تفيد بالقبض على حنين حسام بسبب فيديوهاته على تيك توك، في الوقت الذي أعلن ناشد فيه نشأت الديهي وهو مذيع مصر كلا من النائب العام ووزارة الداخلية بالتحرك والقبض على الفتاة، والتي أصبحت تهدد البيوت والفتيات المصرية في المنازل، كما طالب بغلق تطبيق تيك توك للأبد، بسبب ما يتم النشر عليه.



