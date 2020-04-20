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يويفا يزف بشرى سارة بشأن استئناف الدوريات الأوروبية

الإثنين 20/أبريل/2020 - 06:54 م
بوابة الفجر
أك السلوفيني ألكسندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، اليوم الاثنين، أن البطولات المحلية في جميع أنحاء "القارة العجوز" جاهزة لاستئناف النشاط خلف أبواب موصدة.

ورأى تشيفيرين أن استئناف المنافسات سيكون خطوة مهمة نحو العودة إلى الحياة الطبيعية وتجنب الخسائر المالية الفادحة للبطولات، في ظل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في تعليق مختلف النشطات الرياضية حول العالم.

وقال تشيفيرين في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية: "أعتقد أن هناك خيارات يمكن أن تسمح لنا باستئناف مسابقات الكأس واستكمالها".

وأضاف: "قد يتعين علينا أن نستأنف المباريات بدون جمهور، لكن الأهم هو أن تلعب المباريات".

واعتبر تشيفيرين أنه "من المبكر القول إننا لا نستطيع إكمال الموسم. سيكون التأثير كارثيا على الأندية والبطولات. من الأفضل اللعب خلف الأبواب الموصدة بدلا من عدم اللعب على الإطلاق".

وتابع: "في مثل هذه الأوقات الصعبة من شأن ذلك أن يجلب السعادة للناس والشعور بأن الحياة الطبيعية عادت حتى لو كانت مشاهدة المباريات عبر شاشة التلفزيون فقط".

وأشار تشيفيرين إلى أنه "يتم حاليا تنظيم جميع الأنشطة للبدء من جديد"، مؤكدا: "اذا احترمت اجراءات السلامة وإذا أعطت السلطات الضوء الأخضر فإن التدريب يمكن أن يستأنف مثل العادة. سنكون بحاجة لمزيد من الموافقات من أجل عودة المباريات".

وأوضح رئيس "اليويفا" إنه في حال عودة البطولات قريبا، فإنه يمكن لعب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بشكل مواز، دون وضع تاريخ محدد للنهائيين.

ولفت رئيس الاتحاد الأوروبي إلى أن "البطولات المحلية هي قاعدة الإيرادات للأندية على المستوى الوطني. وإذا استكملت حتى نهايتها، فإن العواقب المالية، ستكون محدودة".

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