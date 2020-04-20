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ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في إسبانيا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 06:43 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
ارتفع إجمالي الوفيات في إسبانيا إلى 20852، اليوم الاثنين، لكن الرقم فشل في تفسير أولئك الذين قتلوا على الأرجح بسبب الفيروس ولكن لم يتم اختبارهم على الإطلاق.

اعترف فرناندو سيمون، رئيس الاستجابة الطارئة الوطنية لفيروس كورونا، بأن "العدد الحقيقي للوفيات يصعب معرفته"، كما أوردت وكالة "رويترز".

إسبانيا لديها بالفعل واحدة من أعلى حصيلة القتلى في العالم من جائحة فيروس كورونا. لكن البيانات التي تشير إلى العدد الحقيقي للقتلى يمكن أن تكون أعلى بكثير تغذي غضب الجمهور ويمكن أن تسبب مشاكل لحكومة رئيس الوزراء الهشة بيدرو سانشيز.

البلاد في حالة إغلاق صارم منذ 14 مارس، على الرغم من أن القيود خففت قليلاً منذ الأسبوع الماضي.

لكن معظم الناس لا يزالون محاصرين في منازلهم. وأحيانًا لا تدرك العائلات التي تدفن موتاهم ما مات من أحبائهم.

وقالت ابنتها "أمبارو" مستشهدة بشهادة وفاة طبيب، إنه في دار رعاية بالقرب من برشلونة توفيت امرأة تبلغ من العمر 85 عامًا في 8 أبريل من فيروس كورونا COVID-19 "المحتمل".

وأضافت "أمبارو"، 56 سنة، التي رفضت ذكر اسمها الأخير، أن والدتها لم تخضع للاختبار. واتهمت القادة السياسيين بعدم حماية المواطنين ورفضت العدد الرسمي باعتباره عديم الفائدة.

وأوضحت: "مات أناس إضافيون لأن السياسيين لم يجعلوا الاختبار الكافي ممكنًا حتى نتمكن من معرفة الواقع. لقد تركناهم يموتون وحدهم."

دافعت الحكومة عن عدها - الذي يشمل فقط أولئك الذين تم اختبارهم - وقالت إن تتبع الوفيات المؤكدة يسمح لها بدراسة تطور تفشي المرض بشكل أفضل، تمشيًا مع ممارسات منظمة الصحة العالمية التي تحسب فقط الحالات المؤكدة. وتقول الحكومة، إنه يجب تحليل الوفيات المشتبه بها في مرحلة لاحقة.

في دول أخرى، مثل إيطاليا وهولندا، ربما لم يتم الإبلاغ عن عدد كبير من الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بسبب نقص الاختبار في دور رعاية المسنين.

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