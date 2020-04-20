زيدان يعطي الموافقة على ضم هذا اللاعب!

أبدى زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد على موافقته على ضم لاعب جديد خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على جميع البطولات الموسم القادم.





وذكرت صحيفة " بيلد" الألمانية أن المدرب الفرنسي وافق على ضم نجم بايرن ميونخ الألماني اللاعب النمساوي ديفيد الابا خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم الجبهة اليسري.





وأشارت الصحيفة أن زيدان يثق فى إمكانات اللاعب الذى سينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري مع العملاق الباڤاري ليكون معه فى ريال مدريد.





وأكدت الصحيفة أن وكيل أعمال ألابا الجديد هو بيني زهافي وهو من معارف ريال مدريد القدامى، وهو ما يسهل إتمام الصفقة.



