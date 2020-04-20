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حكاية أغنية.. سعاد حسني تٌعيد كمال الطويل بـ"الدنيا ربيع" للتلحين بعد 8 سنوات

الإثنين 20/أبريل/2020 - 07:45 م
سعاد حسني
سعاد حسني
ريهام كمال
حكاية أغنية اليوم تتزامن مع أعياد الربيع الذي يتميز بأجوائه المبهجة وتتفتح الزهور بحلول فصل الربيع ويحتفل المصريين عن طريق أكل الفسيخ أو الرنجة، وهناك أغنية تجتمع عليها الأغلبية الكبرى وأصبحت أيقونة.

نتحدث اليوم عن أغنية "الدنيا ربيع" للسندريلا سعاد حسني، واحدة من أيقونات الجمال والانطلاق والحيوية فى السينما المصرية.

وقصة الأغنية بدأت بالصدفة كانت سعاد حسني، تصور بعض مشاهد فيلم "أميرة حبي أنا" والتي كانت في الأتوبيس النهري ذهبت لتغيير ملابسها صادفت في الطريق كمال الطويل، الذي توقف عن التلحين قبل 8 سنوات، وسرعان ما جاء في عقلها أن يقوم بتلحين الأغنية وطلبت منه ذلك، بعد أن شاهدته وهو يقف في إشارة المرور.

سألها كمال الطويل، عن الأغنية وقالت له هي بعنوان "الدنيا ربيع"، وتريده أن يضع الألحان لها، وهي من كلمات الشاعر الكبير صلاح جاهين، والفيلم من إخراج حسن الإمام.

اندمج "الطويل" بشدة مع التفاصيل التي تحكيها سعاد حسني، وصلاح جاهين، وحسن الإمام، والمشهد التي ستغني فيه تلك الأغنية ووافق على الفور وتفاجئوا من ذلك لبعده عن التلحين لسنوات.

قال لهم سأقوم بتلحين الأغنية حتى تنتهوا من بعض مشاهد الفيلم، وسافر إلى الأسكندرية وقضى يومان وذهب إليهم ونقر على المنضدة عند صلاح جاهين، وتم تصويرها في يوم واحد بمنطقة القناطر الخيرية.

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