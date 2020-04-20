رامي صبري يهنئ جمهوره بمناسبة شم النسيم

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يحرص المطرب رامى صبرى على التواصل الدائم مع جمهوره ومتابعيه، وذلك من خلال نشر فيديوهات وصور من يومياته الخاصة على موقع تداول الصور والفيديوهات"إنستجرام".





ونشر رامى صبرى عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له، من داخل حديقة منزله، وأرفق الصورة قائلا "عيد سعيد ..كل سنة وانتوا طيبين".





يذكر أن آخر أعمال رامي صبري، أغنية "حياتي مش تمام"، الذي اصدرها خلال شهر فبراير، وطرحها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، ومن كلمات وألحان عزيز الشافعي.