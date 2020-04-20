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"شريف منير: "نفسي أنام وأصحي ملاقيش السوشيال ميديا"

الإثنين 20/أبريل/2020 - 07:52 م
شريف منير
شريف منير
سيدة صادق


نشر الفنان شريف منير صورة لة في الظلام وكان يمسك شمعة وذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"


وعلق"شريف" علي الصورة قائلاً :" أكبر خطر ممكن يواجة العالم كلة السوشيال ميديا اللي سماها تواصل إجتماعي ده كداب لانها بتفرق مش بتربط بين الناس

وتابع"منير" فككت الأسر عن بعضها زادت الكراهية وإنهيار الأخلاق نفسي أنام وأصحي ملاقيش السوشيال ميديا "شريف منير"

وتبادل جمهور"شريف" معة التعليقات حيث قالو :" طب طالما مش عاجباك متخلع منها أنت الأول، هو حضرتك مسلم ولا مسيحي ماسك شمعة لية،ياريت فعلاً، أنا نفسي أرجع التسعينات تاني، عندك حق والله.

يذكر ان الفنان شريف منير ممثل مصري قام بالعديد من الأدوار السينيمائية والتليفيزيونية والمسرحية، وقام بعمل برنامج مع إبنتة اسما شريف منير.

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