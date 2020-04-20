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أبرزهم ياسمين صبري ونبيلة عبيد وفيفي عبده.. تعرف على ضحايا برنامج "رامز مجنون رسمي"

الإثنين 20/أبريل/2020 - 07:53 م
رامز جلال
رامز جلال
مي مرسي
عرض البرومو الدعائي الأول لبرنامج رامز ضحاياه الذي تم استضافتهم في برنامج الرمضاني "رامز مجنون رسمي" والذي من المقرر عرضه على قناة " MBC" في موعد الإفطار.

ويستضيف الفنان رامز جلال عدد من النجوم وهم الفنانة ياسمين صبري وعبد الباسط حمودة وباسم ياخور وبوسي وحسن شاكوش وحمو بيكا وفيفي عبده ونبيلة عبيد وبدرية طلبة وعلي معلول وغادة عادل ومحيي إسماعيل وأمينة خليل وريهام عبد الغفور وياسمين رئيس.

وتدور فكرة البرنامج أن يقوم الضيف بالجلوس على كرسي ويجب أن يجيب عن الأسئلة المطروحة عليه والتي منها ما شخصية الشخص الذي أمامك وهو رامز الذي يجسد دور شخص بشكل مخيف مثل "دراكولا".

ويحظى برنامج رامز كل عام باعجاب الجماهير بسبب الأفكار المثيرة التي ينفذها، واستطاع تحقيق نجاح كبير من خلال برامج المقالب التي يقدمها في كل عام وأبرزها "رامز قرش البحر"،"رامز واكل الجو"، "رامز تحت الأرض.
أبرزهم ياسمين صبري ونبيلة عبيد وفيفي عبده.. تعرف على ضحايا برنامج "رامز مجنون رسمي"
أبرزهم ياسمين صبري ونبيلة عبيد وفيفي عبده.. تعرف على ضحايا برنامج "رامز مجنون رسمي"
أبرزهم ياسمين صبري ونبيلة عبيد وفيفي عبده.. تعرف على ضحايا برنامج "رامز مجنون رسمي"
أبرزهم ياسمين صبري ونبيلة عبيد وفيفي عبده.. تعرف على ضحايا برنامج "رامز مجنون رسمي"
أبرزهم ياسمين صبري ونبيلة عبيد وفيفي عبده.. تعرف على ضحايا برنامج "رامز مجنون رسمي"
أبرزهم ياسمين صبري ونبيلة عبيد وفيفي عبده.. تعرف على ضحايا برنامج "رامز مجنون رسمي"
أبرزهم ياسمين صبري ونبيلة عبيد وفيفي عبده.. تعرف على ضحايا برنامج "رامز مجنون رسمي"
أبرزهم ياسمين صبري ونبيلة عبيد وفيفي عبده.. تعرف على ضحايا برنامج "رامز مجنون رسمي"
أبرزهم ياسمين صبري ونبيلة عبيد وفيفي عبده.. تعرف على ضحايا برنامج "رامز مجنون رسمي"
أبرزهم ياسمين صبري ونبيلة عبيد وفيفي عبده.. تعرف على ضحايا برنامج "رامز مجنون رسمي"
أبرزهم ياسمين صبري ونبيلة عبيد وفيفي عبده.. تعرف على ضحايا برنامج "رامز مجنون رسمي"
أبرزهم ياسمين صبري ونبيلة عبيد وفيفي عبده.. تعرف على ضحايا برنامج "رامز مجنون رسمي"
أبرزهم ياسمين صبري ونبيلة عبيد وفيفي عبده.. تعرف على ضحايا برنامج "رامز مجنون رسمي"
أبرزهم ياسمين صبري ونبيلة عبيد وفيفي عبده.. تعرف على ضحايا برنامج "رامز مجنون رسمي"
أبرزهم ياسمين صبري ونبيلة عبيد وفيفي عبده.. تعرف على ضحايا برنامج "رامز مجنون رسمي"
أبرزهم ياسمين صبري ونبيلة عبيد وفيفي عبده.. تعرف على ضحايا برنامج "رامز مجنون رسمي"

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