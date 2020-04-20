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هذا ما يربطنا به.. طلب قوي من زوجة شقيق معتز مطر بشأن الهارب
الإثنين 20/أبريل/2020 - 07:35 م
هدى عبدالرازق
قالت ريم سمير، زوجة مهند مطر شقيق الإعلامي الإخواني معتز مطر: إن زوجها وشقيقه رفعا دعوة قضائية للمطالبة بإسقاط الجنسية عن معتز؛ للتأكيد على أنهما ضده تمامًا وضد كل ما يتحدث عنه، وأن ما يربطهما به هو صلة الدم فقط، وهذا أمر خارج عن إرادتهما.
وأضافت "سمير"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الاثنين،: "معتز يهاجم مصر ليل نهار.. مصر اللي إحنا عايشين في خيرها وعمرنا ما شوفنا فيها حاجة وحشة، لو مصر تضررت إحنا اللي هنتضر".
وأعربت زوجة مهند شقيق الإعلامي الإخواني معتز مطر، عن ثقتها في القضاء المصري وقدرتهم على الوصول لحكم بإسقاط الجنسية المصرية عن معتز مطر.
ارتفاع عدد المتعافين من الإصابة بكورونا إلى 821 حالة
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الاثنين، خروج 89 مصابا بفيروس كورونا، من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريين، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 821 حالة حتى اليوم.
تحول نتيجة 1086 حالة مصابة بكورونا معمليا من إيجابية إلى سلبية
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1086 حالة، من ضمنهم الـ821 متعافيًا.
تسجيل 189 حالة إصابة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة
وأشار إلى تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، فضلًا عن وفاة 11 حالة.
3333 إصابة بكورونا
وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 3333 حالة من ضمنهم 821 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و250 حالة وفاة.
رفع درجة الاستعدادات لمواجهة كورونا
وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
تخصيص خط ساخن لتلقي استفسارات المواطنين
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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