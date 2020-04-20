هذا ما يربطنا به.. طلب قوي من زوجة شقيق معتز مطر بشأن الهارب

قالت ريم سمير، زوجة مهند مطر شقيق الإعلامي الإخواني معتز مطر: إن زوجها وشقيقه رفعا دعوة قضائية للمطالبة بإسقاط الجنسية عن معتز؛ للتأكيد على أنهما ضده تمامًا وضد كل ما يتحدث عنه، وأن ما يربطهما به هو صلة الدم فقط، وهذا أمر خارج عن إرادتهما.





وأضافت "سمير"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الاثنين،: "معتز يهاجم مصر ليل نهار.. مصر اللي إحنا عايشين في خيرها وعمرنا ما شوفنا فيها حاجة وحشة، لو مصر تضررت إحنا اللي هنتضر".





وأعربت زوجة مهند شقيق الإعلامي الإخواني معتز مطر، عن ثقتها في القضاء المصري وقدرتهم على الوصول لحكم بإسقاط الجنسية المصرية عن معتز مطر.



