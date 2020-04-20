شاهد لحظة استقبال الطفلة لينا بعد تعافيها من كورونا بالدقهلية (فيديو)

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وسط فرحة عارمة استقبل أهالي مدينة مدينة بني عبيد في الدقهلية اليوم الإثنين 20 أبريل بميدان شبرا فى المدينة الطفلة لينا خالد حسن وأمها أيه السعيد عبد المقصود من الطاقم الطبي بمستشفي صدر دكرنس بعد تعافيهم من كورونا المستجد «كوفيد 19»وخروجهم من مستشفي الحجر الصحي بتمي الأمديد بمحافظة الدقهلية.



وكان في استقبال الطفلة عدد من شباب المدينة والأهالي بزفة سيارات وتكاتك ووزعوا الشوكولاته وأطلقوا الزغاريد احتفالًا بخروجهم من مستشفى الحجر الصحي في تمي الأمديد



واستقلت الطفلة ووالدتها سيارة ووجهت التحية لأهالي المدينة الذين خرجوا لتحيتها وتقديم التهنئة لها على سلامتها.



واحتفل أهالي المدينة بالطفلة وأمها المتعافين الذي خرجوا بعد 15 يوم قضوها في مستشفى العزل بتمى الأمديد لتماثلهم للشفاء من فيروس كورونا وقاموا بعمل زفة سيارات للاحتفال بعودتهم سالمين وأطلقوا عدد من نساء المدينة الزغاريد ووزع آخرون الشيكولاته ابتهاجًا بتعافيهم.



ومن جانبه قال محمد عبد الغني شادي أحد شباب المدينة والمنسق لحفل الإستقبال أن هذا الإستقبال من أبسط حقوقهم علينا تقديرا ً لدور والدة الطفلة وإيمانًا منهم بمجهودها هي وزملائها ممرضات مستشفى صدر دكرنس فى محاربة ومجابهة فيروس كورونا من أجلنا.



وعلى صعيد آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 732 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1001 حالة، من ضمنهم الـ 732 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة.



وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 3144 حالة من ضمنهم 732 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و239 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.