Advertisements

شاهد لحظة استقبال الطفلة لينا بعد تعافيها من كورونا بالدقهلية (فيديو)

الإثنين 20/أبريل/2020 - 07:35 م
بوابة الفجر
محمد كشك
وسط فرحة عارمة استقبل أهالي مدينة مدينة بني عبيد في الدقهلية اليوم الإثنين 20 أبريل بميدان شبرا فى المدينة الطفلة لينا خالد حسن وأمها أيه السعيد عبد المقصود من الطاقم الطبي بمستشفي صدر دكرنس بعد تعافيهم من كورونا المستجد «كوفيد 19»وخروجهم من مستشفي الحجر الصحي بتمي الأمديد بمحافظة الدقهلية.

وكان في استقبال الطفلة عدد من شباب المدينة والأهالي بزفة سيارات وتكاتك ووزعوا الشوكولاته وأطلقوا الزغاريد احتفالًا بخروجهم من مستشفى الحجر الصحي في تمي الأمديد

واستقلت الطفلة ووالدتها سيارة ووجهت التحية لأهالي المدينة الذين خرجوا لتحيتها وتقديم التهنئة لها على سلامتها.

واحتفل أهالي المدينة بالطفلة وأمها المتعافين الذي خرجوا بعد 15 يوم قضوها في مستشفى العزل بتمى الأمديد لتماثلهم للشفاء من فيروس كورونا وقاموا بعمل زفة سيارات للاحتفال بعودتهم سالمين وأطلقوا عدد من نساء المدينة الزغاريد ووزع آخرون الشيكولاته ابتهاجًا بتعافيهم.

ومن جانبه قال محمد عبد الغني شادي أحد شباب المدينة والمنسق لحفل الإستقبال أن هذا الإستقبال من أبسط حقوقهم علينا تقديرا ً لدور والدة الطفلة وإيمانًا منهم بمجهودها هي وزملائها ممرضات مستشفى صدر دكرنس فى محاربة ومجابهة فيروس كورونا من أجلنا.

وعلى صعيد آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 732 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1001 حالة، من ضمنهم الـ 732 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 3144 حالة من ضمنهم 732 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و239 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
شاهد لحظة استقبال الطفلة لينا بعد تعافيها من كورونا بالدقهلية (فيديو)
شاهد لحظة استقبال الطفلة لينا بعد تعافيها من كورونا بالدقهلية (فيديو)
شاهد لحظة استقبال الطفلة لينا بعد تعافيها من كورونا بالدقهلية (فيديو)
شاهد لحظة استقبال الطفلة لينا بعد تعافيها من كورونا بالدقهلية (فيديو)
شاهد لحظة استقبال الطفلة لينا بعد تعافيها من كورونا بالدقهلية (فيديو)
شاهد لحظة استقبال الطفلة لينا بعد تعافيها من كورونا بالدقهلية (فيديو)
شاهد لحظة استقبال الطفلة لينا بعد تعافيها من كورونا بالدقهلية (فيديو)
شاهد لحظة استقبال الطفلة لينا بعد تعافيها من كورونا بالدقهلية (فيديو)
شاهد لحظة استقبال الطفلة لينا بعد تعافيها من كورونا بالدقهلية (فيديو)
شاهد لحظة استقبال الطفلة لينا بعد تعافيها من كورونا بالدقهلية (فيديو)
شاهد لحظة استقبال الطفلة لينا بعد تعافيها من كورونا بالدقهلية (فيديو)
شاهد لحظة استقبال الطفلة لينا بعد تعافيها من كورونا بالدقهلية (فيديو)
شاهد لحظة استقبال الطفلة لينا بعد تعافيها من كورونا بالدقهلية (فيديو)
شاهد لحظة استقبال الطفلة لينا بعد تعافيها من كورونا بالدقهلية (فيديو)

أخبار تهمك

الأهلي يتجه لهدف قديم من أجل استعادة مجده الهجومي

منذ نصف ساعة

صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين الأهلي والإسماعيلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول بلاغ للنائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق لـ"الأوقاف" عقب إقالة متحدث الوزارة (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. أول تحرك من الأجهزة الأمنية للقبض على "حنين حسام"

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يستقر على قائمة الراحلين بالأهلي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

فايلر يحسم موقفه النهائي من ضم القناص

منذ يوم

بيراميدز يقطع الطريق على الأهلي في صفقة جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

بدأت التجارب.. خبر سار من مستشار الرئيس عن علاج كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

بالصور.. القصة الكاملة لـ حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل فتح الكاميرات"

منذ حوالي 5 ساعات

سويسرا تكشف عن موعد إنتاج لقاح لعلاج فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الصحة: 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

ليس مبابي ولا هالاند.. زيدان مصمم على ضم "المايسترو"

منذ ساعة و 26 دقيقة

فايلر يوافق علي بيع نجم الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

دولة عربية تعلن إقامة صلاة التراويح في شهر رمضان مع وجود "الكورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى.. الأهلي يُخطط للتعاقد مع "كاسحة الألغام"

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:31 م

عاجل.. أول بلاغ للنائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

ليس مبابي ولا هالاند.. زيدان مصمم على ضم "المايسترو"

07:10 م

عاجل.. أول تحرك من الأجهزة الأمنية للقبض على "حنين حسام"

01:22 م

سويسرا تكشف عن موعد إنتاج لقاح لعلاج فيروس كورونا

03:54 م

فايلر يوافق علي بيع نجم الأهلي

07:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم