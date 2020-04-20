"دينية النواب" عن مبادرة "كأني اعتمرت".. "الأفواه الجائعة أولى بالصدقات"

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قال الدكتور عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن المبادرة التي أطلقتها دار الإفتاء المصرية بعنوان "كأني اعتمرت" للتصدق بتكلفة العمرة للفقراء والمحتاجين والعمالة اليومية هي مبادرة طيبة من دار الإفتاء المصرية، مستشهدًا بمقولة "الأفواه الجائعة أولي بالصدقات من بيت الله الحرام"



وأضاف في تصريح خاص لـ "بوابة الفجر" أنه إذا تم حساب عدد المعتمرين المصريين كل عام وعدد من يؤدون فريضة الحج من المصريين كل عام وإنفاقهم لكل ما يحتاجونه نجد أنه يُكلف الدولة المصرية والمواطنين المعتمرين والحجاج ما يقرب من 5 مليار جنيه من بينهم 1 مليار جنيه للعمرة و4 مليار جنية لفريضة الحج.



وأكد أمين سر دينية النواب، أن هذا المبلغ عندما يتم التبرع به للعمالة الغير موسمية بناءا علي المبادرة الرئاسية التي أعطت لهؤلاء العمالة 500 جنيه لمدة 3 شهور وتفعيل الدور المجتمعي للمساعدة بمثل هذه المشاركات التي تنفق علي الحج والعمرة كل عام فلن يكون بيننا فقير أو محتاج واحد.



ووجه عضو مجلس النواب، التحية لفضيلة المفتي الدكتور شوقي علام ودار الإفتاء المصرية علي هذه المبادرة، متمنيًا أن تصل إلي قلوب القادرين من المصريين الذين يذهبون لأداء فريضة عمرة شهر رمضان كل عام ويؤدون فريضة الحج.



وتابع "إذا وصلت هذه المبادرة إلي قلوبهم ستُترجم إلي عمل خير علي أرض الواقع ومساعدة الفقراء والبسطاء الذين تضرروا من نتائج الحظر للوقاية من فيروس الكورونا الذي اجتاح جميع دول العالم.



وكانت قد أطلقت دار الإفتاء المصرية مبادرة "كأني اعتمرت" ووجهت رسالة إلى من حُرموا أداء العمرة هذا العام بالتصدقج بأموالهم: "أنتم لم تحرموا وأبواب الخير مفتوحة على مصارعها، وبتصدقكم فإنكم في عبادة حقيقية متعدية النفع"، وأخذتم أكثر من ثواب العمرة.



وقالت دار الإفتاء -في تدوينه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"- "دعوة لكل المعتمرين الذين حالت الظروف هذا العام من أدائهم للمناسك.. تصدقوا بتكلفة العمرة للفقراء والمحتاجين والمتضررين من العمالة اليومية، فالتصدق في وقت الأزمات وفك كربات المحتاجين أرجى للثواب عند الله سبحانه وتعالى".



وتابعت: "هذه الحملة المباركة رغبة في إعادة العقل المسلم لفقه الأولويات.. هذا الفقه الذي يمثل منهج الإسلام في التعاطي مع مختلف المستجدات.. هذا المنهج الذي يجعل الإحساس بالمسلمين وهمومهم واجبًا، فضلًا عن كونه نعمة، لذلك جاء في الحديث: "المسلم أخو المسلم: لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يحقره" (متفق عليه) من ترك مسلمًا يجوع أو يعرى -وما أكثر ما يحدث ذلك هذه الأيام- وهو قادر على إطعامه وكسوته فقد خذله، وذاك نص نبوي يبرهن على المعنى ويوضح المقصود حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحبُّ الأعمال إلى الله عزَّ وجل: سرورٌ تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دَينًا، أو تطرد عنه جوعًا، ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحبُّ إليَّ من أن أعتكف في المسجد شهرًا" "رواه الطبراني وغيره عن ابن عمر".



ودعت دار الإفتاء متابعيها بدعم الحملة ونشر الهاشتاج "كأني اعتمرت" وكذلك "الصدقة أولى".

