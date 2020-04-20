مدير الفحص بـ"الضرائب" يزف بشرة خير بشأن الإقرار الضريبي

قال طلعت عبدالسلام، مدير عام الفحص بمصلحة الضرائب: إن رجال الأعمال ركيزة مهمة للمجتمع، لأنهم يقومون بأدوار تمويل الخزانة العامة على مستوى اقتصاد الدولة، وتشغيل عمالة بنسبة كبيرة.





وأضاف "عبدالسلام"، خلال حواره ببرنامج "الأفوكاتو"، مع الإعلامي أيمن عطا الله، المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الاثنين، أن مجلس الوزراء سيوافق على مشروع قانون بمد أجل تقديم الإقرار الضريبي، أو أجل سداد الضريبة وعلى الشركات تتقدم بتقديم الإقرار الضريبي بموعد أقصاه 30 أبريل التي نوهت به مصلحة الضرائب.





وأشار "عبدالسلام"، إلى أن القطاعات التي تسدد مستحقات الضرائب على أقساط وفقًا لمشروع القانون المقدم، هي القطاعات التي تأثرت بفيروس كورونا وهم: قطاع الطيران وقطاع السياحة والآثار وشركات المقاولات والمستشفيات وشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركات الصناعية.





ونوه بأنه سيتم استبعاد الشركات الدوائية والغذائية التي لم تتأثر بأزمة كورونا.



