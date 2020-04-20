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تعرف على أول فريق أوروبي يتحدى كورونا ويستأنف تدريباته

الإثنين 20/أبريل/2020 - 07:37 م
لاسك
لاسك
يعاني الرياضيون في كل أنحاء العالم من انتشار فيروس كورونا والذي تسبب في توقف جميع الأنشطة الرياضية والدوريات العالمية في العالم.

وأصبح لاسك لينتس المتصدر أول ناد في دوري الأضواء النمساوي لكرة القدم يستأنف التدريبات وسط جائحة كورونا حيث تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعات صغيرة مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

وأصبحت النمسا واحدة من أولى الدول الأوروبية التي تخفف إجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء انتشار الفيروس.

وقالت الحكومة النمساوية الأربعاء الماضي إن بوسع فرق كرة القدم المحترفة استئناف التدريبات للاستعداد لاستكمال الموسم الجاري الذي سيقام دون حضور مشجعين.

وطبقا لاجراءات تفرضها الحكومة تم تقسيم لاعبي لينتس إلى مجموعات من ستة لاعبين خلال التدريبات على أن يبقى كل لاعب على بعد مترين من الآخر.

ويتوقع أن تستأنف فرق أخرى في النمسا تدريباتها غدا الثلاثاء.

وقال جيرتوت ترونر قائد لاسك لينتس "السعادة لا تسعنا بالعودة إلى الملعب مجددا".

ويأمل الدوري النمساوي في استئناف الموسم في منتصف مايو المقبل رغم أن كل المباريات ستقام بدون جماهير.

ويتفوق لاسك بثلاث نقاط على سالزبورغ في صدارة الدوري النمساوي قبل عشر مباريات من نهاية الدوري ويطارد أول ألقابه منذ 1965.

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