للمرة الثانية.. عبدالرحمن القليوبي أمام ياسر جلال في "الفتوة"

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عبر الفنان الشاب عبدالرحمن القليوبي عن سعادته بالمشاركة في مسلسل الفتوة الذي يقوم ببطولته النجم ياسر جلال ويعرض في السباق الرمضاني المقبل علي قناة الحياة.



وقال القليوبي في تصريحات خاصة له اليوم الاثنين؛ إنها المرة الثانية التي يتعاون فيها مع الفنان ياسر جلال بعد مسلسل "رحيم" الذي عرض في رمضان قبل الماضي وكانت له جملته الشهيرة التي كان يوجهها الي رحيم "رحيم" وهي جملة "عظمته" مشيرا إلي أن هناك كيميا تجمع بينهما وهذا سوف يتضح من خلال شخصية "حنوئة" التي يقدمها في العمل ومؤكدا أن أغلب المشاهد تجمعه مع الفنان بطل العمل الفنان ياسر جلال .



وعن شخصيته في مسلسل "الفتوة" قال القليوبي؛ أنه يقدم شخصية "حنوئة" بالعمل الذي يقوم بإخراجه المخرج حسين المنباوي مؤكدا أن هذا أول تعاون بينهما وهو مخرج مهم وعظيم وعلي المستوي الشخصي بني آدم جميل جدا".



واختتم القليوبي علي أنه يود أن يوجه الشكر إلي كل فريق العمل بالمسلسل من بينهما شركة سينرجي المنتجة؛ وباقي فريق المسلسل منهم مديرين الإنتاج فؤاد صالح ورامي نبيل؛ والمنتج الفني فتحي اسماعيل والمنفذ الاستاذ احمد عبد العزيز.



يذكر أن المسلسل يشارك فيه كل من مي عمر نجلاء بدر؛ هنادي مهنا؛ احمد صلاح حسني؛ رياض الخولي؛ وأحمد هليل؛ وآخرون وهو من تأليف هاني سرحان .