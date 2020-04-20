5 تطبيقات.. نشأت الديهي يحذر الآباء: قنبلة موقوتة في غرف بناتكم

وجه الإعلامي نشأت الديهي، رسالة للآباء والأمهات، قائلًا: "خلوا بالكم من بناتكم ولا تحرموهم من حبكم، في ناس بتحاول تخطفهم وتحطهم في طريق سيء".





وحذر "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، من خمس تطبيقات هي الأشهر والأخطر، وهي: بيجو، ولايف مي، وتانجو، ولايكي، وميكو.





وأكد أن هذه التطبيقات غير مرخصة، ومبرمجة في الهند أو الصين، وهناك 4-5 وكلاء كبار لهذه التطبيقات في مصر، تحت مسميات معينة، تبحث عن الفتيات اللاتي يرغبن في أن يصبحن ممثلات أو مغنيات، ويقنعهن بالظهور في بث مباشر لعرض أجزاء من جسدهن، ومن يشاهدهن يتم خصم أموال من الفيزا الخاصة به.





وشدد، على أن ما يحدث كارثة مكتملة الأركان بها غسيل أموال واستخدام عملة البيتكوين، وكأنه رقمنة للفوحش والدعارة وسوق نحاسة رقمي، وأن هذه التطبيقات قنبلة موقوته في غرف نوم بناتنا، داعيًا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومباحث الانترنت بإغلاق وحظر هذه التطبيقات في مصر.



