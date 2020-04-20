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5 تطبيقات.. نشأت الديهي يحذر الآباء: قنبلة موقوتة في غرف بناتكم
الإثنين 20/أبريل/2020 - 07:43 م
هدى عبدالرازق
وجه الإعلامي نشأت الديهي، رسالة للآباء والأمهات، قائلًا: "خلوا بالكم من بناتكم ولا تحرموهم من حبكم، في ناس بتحاول تخطفهم وتحطهم في طريق سيء".
وحذر "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، من خمس تطبيقات هي الأشهر والأخطر، وهي: بيجو، ولايف مي، وتانجو، ولايكي، وميكو.
وأكد أن هذه التطبيقات غير مرخصة، ومبرمجة في الهند أو الصين، وهناك 4-5 وكلاء كبار لهذه التطبيقات في مصر، تحت مسميات معينة، تبحث عن الفتيات اللاتي يرغبن في أن يصبحن ممثلات أو مغنيات، ويقنعهن بالظهور في بث مباشر لعرض أجزاء من جسدهن، ومن يشاهدهن يتم خصم أموال من الفيزا الخاصة به.
وشدد، على أن ما يحدث كارثة مكتملة الأركان بها غسيل أموال واستخدام عملة البيتكوين، وكأنه رقمنة للفوحش والدعارة وسوق نحاسة رقمي، وأن هذه التطبيقات قنبلة موقوته في غرف نوم بناتنا، داعيًا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومباحث الانترنت بإغلاق وحظر هذه التطبيقات في مصر.
ارتفاع عدد المتعافين من الإصابة بكورونا إلى 821 حالة
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الاثنين، خروج 89 مصابا بفيروس كورونا، من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريين، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 821 حالة حتى اليوم.
تحول نتيجة 1086 حالة مصابة بكورونا معمليا من إيجابية إلى سلبية
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1086 حالة، من ضمنهم الـ821 متعافيًا.
تسجيل 189 حالة إصابة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة
وأشار إلى تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، فضلًا عن وفاة 11 حالة.
3333 إصابة بكورونا
وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 3333 حالة من ضمنهم 821 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و250 حالة وفاة.
رفع درجة الاستعدادات لمواجهة كورونا
وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
تخصيص خط ساخن لتلقي استفسارات المواطنين
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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