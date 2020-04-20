متحدث الجيش الليبي يعلن مفاجأة بشأن أعمال القتال الجارية

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي: إن الجيش الليبي، تمكن قبل دقائق من إسقاط طائرة مسيرة تختلف عن الطائرة التركية وجارٍ محاولة كشف معلومات عنها.





وأضاف "المسماري"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أن الأمور هادئة وهناك بعض المناوشات من قبل المليشيات اليوم.





ونوه بأن هناك اشتباكات متقطعة اليوم، بمحاور طرابلس بعد معارك واشتباكات شديدة الأمس وأول أمس.





وشدد على أن الجيش تمكن من دحض كل هذه المحاولات، وتم إسقاط أكثر من 12 طائرة تركية مسيرة خلال الـ72 ساعة، وهناك هدوء حذر اليوم.



