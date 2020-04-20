بدون جمهور.. حكيم يتألق في حفل شم النسيم (صور)



وقدم حكيم خلال حفلتة الكثير من أعماله الطربية وأبرزهم "رمضان كريم" وقدمها لأول مرة أمام الكاميرات، وأغنيات ألبومه الجديد "الراجل الصح، قلبي يا ناس، سيبونا في حالنا، ليلة بمبي، الجارسون، رقصونى، آه بحبه، الموضة السنة دي، الصعيدي يا دولة".

الجدير بالذكر أن هذه الأغنيات حققت أعلى المشاهدات عقب طرحها على اليوتيوب.

وقدم حكيم خلال حفلتة الكثير من أعماله الطربية وأبرزهم "رمضان كريم" وقدمها لأول مرة أمام الكاميرات، وأغنيات ألبومه الجديد "الراجل الصح، قلبي يا ناس، سيبونا في حالنا، ليلة بمبي، الجارسون، رقصونى، آه بحبه، الموضة السنة دي، الصعيدي يا دولة".

أحيا النجم حكيم حفل شم النسيم من احدى الأماكن المطلة على النيل، وحرص على تهنئة الأخوة الأقباط بعيد الفصح المجيد وشم النسيم وتهنئة المسلمين بـ شهر رمضان، متني السلامة لـ كل شعوب الدول العربية، وأذيع الحفل عبر شبكة قنوات "ON، DMC”.