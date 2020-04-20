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أحمد موسى عن بيان الصحة بشأن كورونا اليوم: أنا مضايق
الإثنين 20/أبريل/2020 - 07:48 م
داليا الحسين
أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن حزنه الشديد من تسجيل 189 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة، مضيفا: "كنت سعيد طوال النهار بسبب الالتزام من المصريين ولكن بيان وزارة الصحة أصابني بحزن شديد"، معلقا: "الموضوع مش هزار.. وأنا مضايق".
وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"؛ المذاع على فضائية "صدى البلد"؛ مساء الاثنين، أن قصة الدكتور أحمد اللواح، أول طبيب أصيب بفيروس كورونا في مصر، مؤثرة للغاية ومأساة حقيقية.
وأوضح أن زوجة الشهيد "اللواح" شرحت له كيفية إصابة زوجها بالمرض وكيف تعامل معهم وقت الأزمة؛ كما أشارت إلى أن الشهيد كان لا يريد أن ينقل العدوى إلى أسرته وأصر على أن يغلق غرفته عليه طوال الوقت.
وأضاف أن زوجة الطبيب قالت: "كان بيزعق ليهم عشان محدش يقرب منه رغم أنه مش قادر يتكلم.. ابنه كان بيعيط عشان يشوف والده لكن الوالد رفض خوفا عليه".
وأشار الإعلامي، إلى أن "اللواح" توفي عقب إصابته بـ4 أيام فقط ونقل المرض لزوجته وابنته؛ متابعًا: "محافظ بورسعيد استقبل الزوجة بعد تعافيها من المرض وخروجها من العزل الصحي بينما ابنته مازالت تخض للعلاج".
ارتفاع عدد المتعافين من الإصابة بكورونا إلى 821 حالة
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الاثنين، خروج 89 مصابا بفيروس كورونا، من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريين، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 821 حالة حتى اليوم.
تحول نتيجة 1086 حالة مصابة بكورونا معمليا من إيجابية إلى سلبية
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1086 حالة، من ضمنهم الـ821 متعافيًا.
تسجيل 189 حالة إصابة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة
وأشار إلى تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، فضلًا عن وفاة 11 حالة.
3333 إصابة بكورونا
وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 3333 حالة من ضمنهم 821 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و250 حالة وفاة.
رفع درجة الاستعدادات لمواجهة كورونا
وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
تخصيص خط ساخن لتلقي استفسارات المواطنين
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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