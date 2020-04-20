أحمد موسى عن بيان الصحة بشأن كورونا اليوم: أنا مضايق

أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن حزنه الشديد من تسجيل 189 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة، مضيفا: "كنت سعيد طوال النهار بسبب الالتزام من المصريين ولكن بيان وزارة الصحة أصابني بحزن شديد"، معلقا: "الموضوع مش هزار.. وأنا مضايق".





وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"؛ المذاع على فضائية "صدى البلد"؛ مساء الاثنين، أن قصة الدكتور أحمد اللواح، أول طبيب أصيب بفيروس كورونا في مصر، مؤثرة للغاية ومأساة حقيقية.





وأوضح أن زوجة الشهيد "اللواح" شرحت له كيفية إصابة زوجها بالمرض وكيف تعامل معهم وقت الأزمة؛ كما أشارت إلى أن الشهيد كان لا يريد أن ينقل العدوى إلى أسرته وأصر على أن يغلق غرفته عليه طوال الوقت.





وأضاف أن زوجة الطبيب قالت: "كان بيزعق ليهم عشان محدش يقرب منه رغم أنه مش قادر يتكلم.. ابنه كان بيعيط عشان يشوف والده لكن الوالد رفض خوفا عليه".





وأشار الإعلامي، إلى أن "اللواح" توفي عقب إصابته بـ4 أيام فقط ونقل المرض لزوجته وابنته؛ متابعًا: "محافظ بورسعيد استقبل الزوجة بعد تعافيها من المرض وخروجها من العزل الصحي بينما ابنته مازالت تخض للعلاج".



