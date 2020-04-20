Advertisements

أحمد موسى عن بيان الصحة بشأن كورونا اليوم: أنا مضايق

الإثنين 20/أبريل/2020 - 07:48 م
أحمد موسى
أحمد موسى
داليا الحسين
أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن حزنه الشديد من تسجيل 189 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة، مضيفا: "كنت سعيد طوال النهار بسبب الالتزام من المصريين ولكن بيان وزارة الصحة أصابني بحزن شديد"، معلقا: "الموضوع مش هزار.. وأنا مضايق".

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"؛ المذاع على فضائية "صدى البلد"؛ مساء الاثنين، أن قصة الدكتور أحمد اللواح، أول طبيب أصيب بفيروس كورونا في مصر، مؤثرة للغاية ومأساة حقيقية.

وأوضح أن زوجة الشهيد "اللواح" شرحت له كيفية إصابة زوجها بالمرض وكيف تعامل معهم وقت الأزمة؛ كما أشارت إلى أن الشهيد كان لا يريد أن ينقل العدوى إلى أسرته وأصر على أن يغلق غرفته عليه طوال الوقت.

وأضاف أن زوجة الطبيب قالت: "كان بيزعق ليهم عشان محدش يقرب منه رغم أنه مش قادر يتكلم.. ابنه كان بيعيط عشان يشوف والده لكن الوالد رفض خوفا عليه".

وأشار الإعلامي، إلى أن "اللواح" توفي عقب إصابته بـ4 أيام فقط ونقل المرض لزوجته وابنته؛ متابعًا: "محافظ بورسعيد استقبل الزوجة بعد تعافيها من المرض وخروجها من العزل الصحي بينما ابنته مازالت تخض للعلاج".

ارتفاع عدد المتعافين من الإصابة بكورونا إلى 821 حالة

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الاثنين، خروج 89 مصابا بفيروس كورونا، من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريين، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 821 حالة حتى اليوم.

تحول نتيجة 1086 حالة مصابة بكورونا معمليا من إيجابية إلى سلبية 

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1086 حالة، من ضمنهم الـ821 متعافيًا.

تسجيل 189 حالة إصابة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة

وأشار إلى تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، فضلًا عن وفاة 11 حالة.

3333 إصابة بكورونا

وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 3333 حالة من ضمنهم 821 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و250 حالة وفاة.

رفع درجة الاستعدادات لمواجهة كورونا

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

تخصيص خط ساخن لتلقي استفسارات المواطنين

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة كورونا الصحة اصابة بكورونا أحمد موسى

أخبار تهمك

فايلر يستقر على قائمة الراحلين بالأهلي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

الأهلي يتجه لهدف قديم من أجل استعادة مجده الهجومي

منذ 34 دقيقة

عاجل.. أول بلاغ للنائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة كبرى.. الأهلي يُخطط للتعاقد مع "كاسحة الألغام"

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يحسم موقفه النهائي من ضم القناص

منذ يوم

سويسرا تكشف عن موعد إنتاج لقاح لعلاج فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يوافق علي بيع نجم الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

بالصور.. القصة الكاملة لـ حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل فتح الكاميرات"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الصحة: 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تحرك من الأجهزة الأمنية للقبض على "حنين حسام"

منذ حوالي 7 ساعات

دولة عربية تعلن إقامة صلاة التراويح في شهر رمضان مع وجود "الكورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين الأهلي والإسماعيلي

منذ حوالي 6 ساعات

بدأت التجارب.. خبر سار من مستشار الرئيس عن علاج كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

ليس مبابي ولا هالاند.. زيدان مصمم على ضم "المايسترو"

منذ ساعة و نصف

بيراميدز يقطع الطريق على الأهلي في صفقة جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق لـ"الأوقاف" عقب إقالة متحدث الوزارة (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:31 م

عاجل.. أول بلاغ للنائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

ليس مبابي ولا هالاند.. زيدان مصمم على ضم "المايسترو"

07:10 م

عاجل.. أول تحرك من الأجهزة الأمنية للقبض على "حنين حسام"

01:22 م

سويسرا تكشف عن موعد إنتاج لقاح لعلاج فيروس كورونا

03:54 م

الأهلي يتجه لهدف قديم من أجل استعادة مجده الهجومي

08:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم