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8 % تراجع متوقع في الاقتصاد الإيطالي بسبب فيروس كورونا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 07:50 م
إيطاليا
إيطاليا
توقعت وزارة الخزانة الايطالية أن ينكمش اقتصاد البلاد بحوالي 8 في المئة هذا العام، وهو ما يبرز التأثير السلبي للعزل العام في أرجاء البلاد الذي فُرض لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقال المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما بسبب حساسية الأمر، إن ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو سيستعيد عافيته العام القادم مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي ما بين 4.0 إلى 4.5 في المئة.

ولا تشمل التقديرات التأثير الإيجابي لحزمة تحفيزية سيتم الموافقة عليها في وقت لاحق هذا الشهر والتي قال أحد المصدرين إنها ستبلغ أكثر من 70 مليار يورو (76.06 مليار دولار).

وستصدر الحكومة الإيطالية تحديثا لأرقام النمو وأهداف الميزانية في وقت لاحق هذا الأسبوع، ربما يوم الأربعاء.

وكانت الحكومة أعلنت في سبتمبر الماضي أنها تستهدف زيادة قدرها 0.6 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي في 2020 ونموا عند 1 بالمئة في 2021، لكن جائحة كوفيد-19 من المتوقع أن تدفع إيطاليا إلى أسوأ ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية.

وتوقع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي أن الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا سيهبط 9.1 بالمئة هذا العام، بينما تكهن بنك الاستثمار جولدمان ساكس بهبوط قدره 11.6 في المئة.

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فيروس كورونا الركود الاقتصاد الاقتصاد الايطالي اجمالي

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