Advertisements

ليس مبابي ولا هالاند.. زيدان مصمم على ضم "المايسترو"

الإثنين 20/أبريل/2020 - 07:10 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
أفادت تقارير صحفية فرنسية بأن العديد من النجوم ارتبطوا بالإنتقال إلى صفوف ريال مدريد في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة ولكن يبدو أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد حدد هدفه الرئيسي هذ الصيف.

وكشف موقع Le 10 Sport الفرنسي أن الفرنسي زين الدين زيدان يرغب في التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد الموقع الفرنسي أنه على الرغم من الأسماء الكبيرة التي ارتبطت بريال مدريد على رأسها كيليان مبابي وإيرلينج هالاند إلا أن زيدان يضع بوجبا كهدف رئيسي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضح الموقع الفرنسي أن زيدان سيحاول الضغط على إدراة ريال مدريد من أجل التوقيع مع بوجبا علمًا بأن مينو رايولا وكيل اللاعبين الشهير أشار إلى أنه يرغب في جلب نجم كبير إلى ريال مدريد.

وذكر الموقع الفرنسي أن عقد بول بوجبا ينتهي مع مانشستر يونايتد في 2021 مع وجود بند بإمكانية تجديد العقد لموسم إضافي، كما أن أندية يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي تعتبر من أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع النجم الفرنسي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

زيدان ريال مدريد

أخبار تهمك

عاجل.. أول بلاغ للنائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الصحة: 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق لـ"الأوقاف" عقب إقالة متحدث الوزارة (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين الأهلي والإسماعيلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تحرك من الأجهزة الأمنية للقبض على "حنين حسام"

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يستقر على قائمة الراحلين بالأهلي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

مفاجأة كبرى.. الأهلي يُخطط للتعاقد مع "كاسحة الألغام"

منذ حوالي 5 ساعات

بالصور.. القصة الكاملة لـ حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل فتح الكاميرات"

منذ حوالي 5 ساعات

سويسرا تكشف عن موعد إنتاج لقاح لعلاج فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يحسم موقفه النهائي من ضم القناص

منذ يوم

دولة عربية تعلن إقامة صلاة التراويح في شهر رمضان مع وجود "الكورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

بدأت التجارب.. خبر سار من مستشار الرئيس عن علاج كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يتجه لهدف قديم من أجل استعادة مجده الهجومي

منذ 35 دقيقة

ليس مبابي ولا هالاند.. زيدان مصمم على ضم "المايسترو"

منذ ساعة و نصف

بيراميدز يقطع الطريق على الأهلي في صفقة جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يوافق علي بيع نجم الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:31 م

عاجل.. أول بلاغ للنائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

ليس مبابي ولا هالاند.. زيدان مصمم على ضم "المايسترو"

07:10 م

عاجل.. أول تحرك من الأجهزة الأمنية للقبض على "حنين حسام"

01:22 م

سويسرا تكشف عن موعد إنتاج لقاح لعلاج فيروس كورونا

03:54 م

الأهلي يتجه لهدف قديم من أجل استعادة مجده الهجومي

08:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم