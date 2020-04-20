ليس مبابي ولا هالاند.. زيدان مصمم على ضم "المايسترو"

أفادت تقارير صحفية فرنسية بأن العديد من النجوم ارتبطوا بالإنتقال إلى صفوف ريال مدريد في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة ولكن يبدو أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد حدد هدفه الرئيسي هذ الصيف.





وكشف موقع Le 10 Sport الفرنسي أن الفرنسي زين الدين زيدان يرغب في التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأكد الموقع الفرنسي أنه على الرغم من الأسماء الكبيرة التي ارتبطت بريال مدريد على رأسها كيليان مبابي وإيرلينج هالاند إلا أن زيدان يضع بوجبا كهدف رئيسي في الميركاتو الصيفي المقبل.





وأوضح الموقع الفرنسي أن زيدان سيحاول الضغط على إدراة ريال مدريد من أجل التوقيع مع بوجبا علمًا بأن مينو رايولا وكيل اللاعبين الشهير أشار إلى أنه يرغب في جلب نجم كبير إلى ريال مدريد.





وذكر الموقع الفرنسي أن عقد بول بوجبا ينتهي مع مانشستر يونايتد في 2021 مع وجود بند بإمكانية تجديد العقد لموسم إضافي، كما أن أندية يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي تعتبر من أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع النجم الفرنسي.



