تراجع تاريخي في أسعار النفط وسعر البرميل أقل من دولارين





انهيار تاريخي غير مسبوق في أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليتراجع سعر الخام الأمريكي نايمكس بنحو 90 بالمائة ليصبح سعر البرميل أقل من دولارين .





ولايزال المستثمرون قلقون من التراجع المستمر في الطاقة التخزينية للنفط والتي تشهد هبوطاً حاداً بفعل تخمة الإمدادات مقابل تراجع حاد للطلب على الخام جراء تفشي فيروس "كوفيد-19".





وتسببت تدابير احتواء الفيروس في توقف نشاط السفر وفرض تشديدات على تحركات المواطنين حول العالم، وسط انكماش ملحوط للنشاط الاقتصادي وبالتبعية الطلب العالمي على النفط.





وفشل اتفاق خفض الإنتاج لتحالف "أوبك +" ومنتجين أخرين للنفط في تهدئة مخاوف المستثمرين، وسط توقعات بتجاوز حجم تراجع الطلب للهبوط المتوقع في المعروض واستمرار تخمة الإمدادات..





وبحلول الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يونيو بنسبة تزيد عن 6.1 بالمائة ليهبط إلى 26.36 دولار للبرميل.





كما تهاوى سعر خام غرب تكساس الأمريكي تسليم شهر مايو المقبل بنسبة 91.50 بالمائة مسجلاً 1.56 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى في تاريخه.





ومن المقرر أن ينتهي عمل العقود الآجلة تسليم مايو المقبل غداً الثلاثاء.





وكان الخام الأمريكي قد تراجع بنحو 20 بالمائة في الأسبوع الماضي.