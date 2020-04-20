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زوجة الطبيب "اللواح" تروي تفاصيل مؤثرة عن إصابتها وابنتها.. فيديو

الإثنين 20/أبريل/2020 - 08:05 م
اللواح
اللواح
داليا الحسين
روت السيدة أمل عرفة، زوجة أول شهيد إثر إصابته بفيروس كورونا، بصفوف الجيش الأبيض أحمد اللواح، تفاصيل مؤثرة عن وفاة زوجها، ورحلة مرضها وتعافيها من الفيروس، بعد نقل الإصابة لها ولابنتها التي ما زالت تخض للعلاج، مشيرة إلى أن زوجها تعرض للإصابة بكورونا وتوفي خلال 4 أيام فقط.

وقالت "عرفة"، خلال حوارها ببرنامج "على مسئوليتي"؛ المذاع على فضائية "صدى البلد"؛ مساء الاثنين: إن زوجها نقل العدوى إليها ولابنته؛ وتم وضعهما في العزل الصحي لمدة 20 يوما، لافتة إلى أن بداية المرض كان ارتفاعا في درجة الحرارة، واعتقدت أنه دور برد ولكن بعد ذلك ظهرت الأعراض الأخرى.

وأضافت زوجة أول الشهيد "اللواح"، أن "الأعراض اللي كانت عليها احتقان في الزور وسخونية ودخول الحمام المتكرر وتكسير في الجسم كله؛ وبعد عمل الإشاعات اكتشفت إصابتها بتليف في الرئة".

وتابعت "ابنتي كان حالتها صعبة وكان عندها صعوبة في التنفس ". 

واستطردت قائلة: "زوجي كان بيبعدنا عنه وقالنا ابعدوا عني وطلع بنته بره الأوضه.. وطلب منهم ارتداء الكمامة.. وعزلت ابني في أوضة لوحده.. ده قدر ربنا والحمدالله".

وناشدت كل المصريين بالالتزام بالحجر المنزلي حتى لا ينتشر الفيروس؛ متابعة: "زوجي أصيب بالفيروس بالفيروس وتوفي في 4 أيام".

ارتفاع عدد المتعافين من الإصابة بكورونا إلى 821 حالة

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الاثنين، خروج 89 مصابا بفيروس كورونا، من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريين، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 821 حالة حتى اليوم.

تحول نتيجة 1086 حالة مصابة بكورونا معمليا من إيجابية إلى سلبية 

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1086 حالة، من ضمنهم الـ821 متعافيًا.

تسجيل 189 حالة إصابة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة

وأشار إلى تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، فضلًا عن وفاة 11 حالة.

3333 إصابة بكورونا

وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 3333 حالة من ضمنهم 821 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و250 حالة وفاة.

رفع درجة الاستعدادات لمواجهة كورونا

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

تخصيص خط ساخن لتلقي استفسارات المواطنين

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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