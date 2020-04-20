زوجة الطبيب "اللواح" تروي تفاصيل مؤثرة عن إصابتها وابنتها.. فيديو

روت السيدة أمل عرفة، زوجة أول شهيد إثر إصابته بفيروس كورونا، بصفوف الجيش الأبيض أحمد اللواح، تفاصيل مؤثرة عن وفاة زوجها، ورحلة مرضها وتعافيها من الفيروس، بعد نقل الإصابة لها ولابنتها التي ما زالت تخض للعلاج، مشيرة إلى أن زوجها تعرض للإصابة بكورونا وتوفي خلال 4 أيام فقط.





وقالت "عرفة"، خلال حوارها ببرنامج "على مسئوليتي"؛ المذاع على فضائية "صدى البلد"؛ مساء الاثنين: إن زوجها نقل العدوى إليها ولابنته؛ وتم وضعهما في العزل الصحي لمدة 20 يوما، لافتة إلى أن بداية المرض كان ارتفاعا في درجة الحرارة، واعتقدت أنه دور برد ولكن بعد ذلك ظهرت الأعراض الأخرى.





وأضافت زوجة أول الشهيد "اللواح"، أن "الأعراض اللي كانت عليها احتقان في الزور وسخونية ودخول الحمام المتكرر وتكسير في الجسم كله؛ وبعد عمل الإشاعات اكتشفت إصابتها بتليف في الرئة".





وتابعت "ابنتي كان حالتها صعبة وكان عندها صعوبة في التنفس ".





واستطردت قائلة: "زوجي كان بيبعدنا عنه وقالنا ابعدوا عني وطلع بنته بره الأوضه.. وطلب منهم ارتداء الكمامة.. وعزلت ابني في أوضة لوحده.. ده قدر ربنا والحمدالله".





وناشدت كل المصريين بالالتزام بالحجر المنزلي حتى لا ينتشر الفيروس؛ متابعة: "زوجي أصيب بالفيروس بالفيروس وتوفي في 4 أيام".



