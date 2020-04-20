محافظ الدقهلية: توجيهات مجلس الوزراء طبقت "زي ما قال الكتاب"

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية: إن الجهاز التنفيذي بالمحافظة بأكمله تفقد تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أعلنها مجلس الوزراء لمنع التجمعات في شم النسيم، معلقا: "تأكدنا أن كل توجيهات مجلس الوزراء مطبقة زي ما قال الكتاب".





وأشار "مختار"، خلال لقاء خاص ببرنامج "أخبار ten" االمذاع عبر فضائية "ten"، مساء الاثنين، إلى أنه توجه إلى مصيف جمصة للتأكد أنه لا يوجد به أي تجمعات من المواطنين، لافتا إلى أن شوارع المحافظة خالية من المارة، ولا يوجد بها غير التواجد الشرطي.



