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الأهلي يتجه لهدف قديم من أجل استعادة مجده الهجومي

الإثنين 20/أبريل/2020 - 08:07 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
الفجر الرياضي
كشفت تقارير صحفية مغربية أن النادي الأهلي يرغب بقوة في التعاقد مع دبابة نادي العين الإماراتي لابا كودجو.
وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية عن نية مسئولي النادي الأهلي في الحصول على خدماته المهاجم التوجولي لابا كودجو مهاجم العين الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

وأكدت الصحيفة المغربية أن الأهلي أبدى رغبته في وقت سابق بالتعاقد مع لابا كودجو وقتما كان لاعبا ضمن صفوف نهضة بركان المغربي بعد تألقه في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم الماضي.

المهاجم الدولي التوجولي لابا كودجو سجل مع فريقه العين الإماراتي هذا الموسم 19 هدفًا في 18 مباراة خاضها معه، وصنع 4 أهداف آخرى.

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