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أسعار الذهب تعود لمستوياتها المرتفعة بنهاية التعاملات

الإثنين 20/أبريل/2020 - 08:15 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب

عادت أسعار الذهب لمستوياتها المرتفعة بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، ليصعد سعر الأوقية  أعلى مستوي 1700 دولار وسط خسائر الأسهم الأمريكية وآمال إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي.

وجاء أداء المعدن النفيس بعد هبوطه في وقت سابق من التعاملات لأدنى مستوى في أسبوع، حيث تلقى الدعم من هبوط الأسهم الأمريكية بفعل انهيار سعر النفط الأمريكي وترقب تطورات فيروس كورونا.

وعلى جانب آخر، تستمر خطط الولايات المتحدة بإعادة فتح اقتصاد البلاد قريباً بشكل تدريجي بعد عمليات الإغلاق الوطني التي تعرض لها لمحاولة احتواء تفشي الكورونا.

وعارض حكام الولايات المتحدة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن لديهم ما يكفي من الاختبارات اللازمة لاحتواء الفيروس، وأنه يجب أن يعيدوا فتح اقتصاداتهم بسرعة.

وأشار ترامب بالأمس، إلى أن الديمقراطيين والجمهوريين على وشك الموافقة على حزمة تحفيزية إضافية لمساعدة الشركات الصغيرة التي تضررت من الوباء ويمكن أن تبرم الصفقة في اليوم.

وبلغ عدد إصابات "كوفيد-19" قرب مليوني ونصف شخص عالمياً، مع وفاة أكثر من 165 ألف شخص، كما تعافى 3.9 مليون شخص، وفقاً لحسابات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنحو 0.7 بالمائة وهو ما يعادل 12.40 دولار للبرميل ليسجل 1711.20 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1685 دولاراً خلال الجلسة.

وبحلول الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 0.6 بالمائة مسجلاً 1693.84 دولار للأوقية، ما يعادل 10 دولار، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 9 أبريل الجاري في وقت سابق من الجلسة.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.08 بالمائة عند 99.857.

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