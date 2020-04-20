

ويختتم اليوم الأول لجلسه عن الفرص المتاحه لذوي الاعاقه في عصر الازمه وما بعدها مع ممثلين مركز المنصورة لخدمات ذوي الاعاقه الدكتورة سماح خميس ود إيمان ابو الفضل وزينب مسعد مديره مركز الحياه لذوي الإعاقة.



وعلى صعيد آخر صرح الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، بمحافظة الدقهلية، تعافي 16 حاله من الأطفال، والشباب وكبار السن من مستشفيات تمى والمدينه الجامعيه اليوم.



وخرج المتعاطفين وسط فرحه عارمه عمت المرضى بالحجر الصحى بتمى الأمديد والمدينه الجامعيه بعد استقبالهم خبر سلبية نتائجهم اليوم والتعافى من فيرس كورونا.



وأكد وكيل صحة الدقهلية خروج ال 16 حاله بينهم أطفال يحملون معهم هدايا فوانيس رمضان قدمها لهم ابطال صحة الدقهليه رجال الجيش الأبيض بتمى الأمديد مع سعاده بالغه بشفاء المرضى وعودتهم لزويهم.



وقال وكيل صحة الدقهلية نطمئن الجميع ان باقى المرضى بصحه جيده وبتلقون الرعايه الطبيه الكامله وسيتوالى خروجهم.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 732 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1001 حالة، من ضمنهم الـ 732 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة.



يبدأ غدًا الثلاثاء الملتقى الأول عبر الإنترنت بجامعة المنصورة (التغييرات في عالم الأعمال خلال وبعد أزمة كورونا المستجد) ويستمر حتى الأربعاء الموفق 22 أبريل.يبدأ اليوم بجلسة افتتاحية بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عطوة عميد كلية التجارة.تتحدث خلال الجلسة الافتتاحية الدكتورة مها فخري موسى الرئيس التنفيذي لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن أهداف المشروع وما حققه من إنجازات خلال أزمة Covid 19 ثم الجلسة الأولى مع الدكتور عبد العزيز علي حسن وكيل كلية التجارة للدراسات العليا والبحوث، بروفيسور.محمود الثلث الخبير في علم الأوبئة والصحة العامة بالمملكة المتحدة وحوار حول الأزمات الاقتصادية وطرق إدارتها في زمن الأوبئة.تعقبها الجلسة الثانية مع الدكتور محمد الحديدي مدير التسويق بشركة Jovie لمنتجات ألبان الأطفال والتعرف على تكنيكات تكييف الشركات لاستراتيجياتها التسويقية أوقات الأزمات، عبد الخالق الدكتورة نيفين نائب رئيس مجلس إدارة شركة جماعة المهندسين الاستشاريين للحديث عن توجهات سوق الأعمال خلال وبعد كورونا ثم الجلسة الثالثة والأخيرة في اليوم الأول مع المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية لمحافظة الدقهلية وحقائق وأرقام عن النمو المحلي وفرص ريادة الأعمال.