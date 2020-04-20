رسميا.. أرسنال يعلن تخفيض رواتب لاعبيه وجهازه الفني

وافق لاعبو أرسنال الإنجليزي وجهازهم الفني بقيادة ميكيل أرتيتا على خفض رواتبهم بنسبة 12.5 % بسبب انتشار فيروس كورونا الذي قتل الآلاف من الأشخاص حول العالم.

وقال النادي الإنجليزي في بيان رسمي اليوم: "يسعدنا الإعلان عن التوصل إلى اتفاق طوعي مع لاعبي الفريق الأول والمدرب وأفراد الجهاز الفني الأساسيين لدعم النادي في هذه الفترة الصعبة".

وأضاف البيان: "سيسري الخفض على إجمالي الدخل السنوي بنسبة 12.5 في المئة هذا الشهر مع الانتهاء من كافة الأمور الإدارية الخاصة بالعقود في الأيام المقبلة".

ومنحت العديد من أندية الدوري الممتاز إجازة إجبارية للعاملين منذ تفشي الوباء بينما قال آخرون مثل وستهام يونايتد وساوثهامبتون إن اللاعبين وافقوا على تأجيل الرواتب، لكن أرسنال أصبح أول ناد يعلن عن خفض رواتب لاعبيه في "البريميرليغ".

وتراجع ليفربول متصدر الدوري وتوتنهام وبورنموث عن قرارات سابقة بمنح إجازة للعاملين غير اللاعبين بعد تعرضهم لانتقادات كبيرة.