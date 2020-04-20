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بنتلي تستعرض هدوء قيادة فلاينج سبير الجديدة (فيديو)

الإثنين 20/أبريل/2020 - 08:22 م
بنتلي فلاينج سبير
بنتلي فلاينج سبير
من المعروف أن سيارات بنتلي تتميز بالفخامة والتقنيات العالية الموجودة بها، والجيل الجديد من فلاينج سبير لم يختلف عن هذا المنطق أبدًا.

وفي نفس السياق، نشرت بنتلي فيديو لتجربة قيادة فلاينج سبير 2020 من منظور السائق، ويظهر الفيديو فخامة وهدوء سيرها على الطرق بشكل مبهر. خصوصاً أنها تحمل محرك W12 سعة 6.0 لتر ثنائي التيربو بقوة 626 حصان و 900 نيوتن.متر من عزم الدوران.

ولم ييأتي هذا العزل بدون تعديلات، فقد أضافت بنتلي طبقات خاصة لعزل الصوت قدر الإمكان. وهذا ما يبرر وزن السيارة الذي يصل الى 2.5 طن.

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