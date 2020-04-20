فايلر يصدم خليفة أحمد فتحي

وجه السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي صدمة قوية إلى خليفة أحمد فتحي الذي حسم انتقاله إلى نادي بيراميدز في الموسم المقبل.





وعلم "الفجر الرياضي" أن فايلر المدير الفني لفريق الأهلي رفض فكرة إستعادة باسم علي التي تنتهي إعارته بنهاية الموسم الجاري من الجونة لتعويض رحيل أحمد فتحي.





وطرح محمود الخطيب رئيس النادي خلال إجتماعه مع فايلر إعادة باسم علي مع نهاية الموسم لكن كان قرار المدرب السويسري بانه ليس في حاجه لجهوده ولا يريد التعاقد مع أي لاعب في هذا المركز.





ووقع أحمد فتحي علي عقود لفريق بيراميدز بدءاً من الموسم المقبل ولمدة 3 أعوام بعد إنتهاء علاقته بالقلعة الحمراء .



