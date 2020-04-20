عودة العمل في البورصة مطلع مايو المقبل

أعلن محمد اشتية رئيس الحكومة الفلسطينية، عن عودة عمل بورصة فلسطين التي أغلقت الشهر الماضي، إلى العمل في الثالث من مايو.





وأبلغ اشتية مؤتمرا صحفيا في رام الله ”يعاد فتح السوق المالي ابتداء من 3/5/2020، ضمن شروط السلامة العامة“.





وأضاف أن هذا الإجراء يأتي في إطار خطوات الحكومة للموازنة بين المتطلبات الإقتصادية والصحية.





وكانت بورصة فلسطين أوقفت التدوال في الثاني والعشرين من مارس حتى إشعار آخر لحماية العاملين بها ومنع تقلبات السوق في‭‭‭ ‬‬‬ظل تفشي فيروس كورونا.





وتقع بورصة فلسطين في الضفة الغربية المحتلة حيث سجلت السلطات 59 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.





وهناك 48 شركة مدرجة بالبورصة بقيمة سوقية اجمالية نحو 3.8 مليار دولار.