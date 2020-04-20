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أحمد مكي يهنئ جمهوره بمناسبة شم النسيم

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:24 م
أحمد مكي
أحمد مكي
ولاء عبد الناصر

يحرص الفنان أحمد مكى على التواصل الدائم مع جمهوره ومتابعيه، وذلك من خلال نشر فيديوهات وصور من يومياته الخاصة على موقع تداول الصور والفيديوهات"إنستجرام".


ونشر أحمد مكى صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، ظهر فيها وهو واقف خلف منظر طبيعي من الزرع والماء، وعلق على الصورة قائلاً"كل سنة وانتو طيبين".


يذكر أن آخر أعمال مكي في الدراما التليفزيونية مسلسل "خلصانة بشياكة" والذي عرض فى موسم رمضان 2017، وشاركه البطولة الفنانون هشام ماجد، شيكو، دينا الشربيني، تأليف ورشة كتابة تضم آدم مكيوي، فاروق هاشم، محمد محمدي، أحمد محيي، مصطفى عمر، وأحمد سعد، وإخراج هشام فتحي.

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