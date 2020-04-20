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بين الماضي والحاضر.. تأجيل شم النسيم للمرة الثانية بعد الكوليرا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:30 م
شم النسيم
شم النسيم
ريهام كمال
أعلن مجلس الوزراء، القرارات النهائية بشأن الإجراءات الاحترازية ليوم شم النسيم، وفرضت الحكومة المصرية حظرًا كليًا بين المحافظات وأغلقت كل الحدائق والمتنزهات والشواطيء.

وحالة الإغلاق التي يعيشها العالم اليوم في زمن أعياد الفصح وحلول شهر رمضان المبارك ليست حالة مستجدة، ففي أربعينيات القرن الماضي، أدى تفشي الكوليرا في مصر إلى إلغاء احتفالات شم النسيم.

وفي صفحة لمجلة أخر ساعة عن تحقيق صحفي مطول بالعناوين التالية: "تأجيل شم النسيم.. ليس عيدًا دينيًا لأي طائفة في مصر.. شم النسيم بدأ مع نهاية وباء الكوليرا".

وترجع الصورة في عدد عام 1948 مع انتهاء وباء الكوليرا في مصر للمرة الأخيرة قبل أكثر من 60 سنة.

وكانت فكرة التحقيق هي إلغاء شم النسيم لبعد رمضان ليكون في اليوم الرابع من عيد الفطر المبارك، ويرجع ذلك لصعوبة الاحتفال به في أوقات الصيام.

طرح المحرر الفكرة على عدد من الشخصيات الدينية، ومنها الشيخ محمد أبو زهرة، أستاذ الشريعة بكلية الحقوق الذي رفض التأجيل، فيما وافق على المقترح القمص ميخائيل وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس.

وكتب المحرر: "إن شم النسيم في خطر لأول مرة في تاريخ مصر يأتي في رمضان يوم 26 منه"وإشارة منه في توافق يوم الإحتفال مع الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

ولم يكن يعلم المحرر أن شم النسيم سيصبح في خطر أيضًا عام 2020 بسبب صعوبة الاحتفال به بسبب فيروس كورونا المستجد، وإلغاء كافة الاحتفالات المعتادة للمصريين كل عام، وأيضًا اقتصرت إحتفال المطربين عن طريق إقامة حفلات بدون جمهور.
بين الماضي والحاضر.. تأجيل شم النسيم للمرة الثانية بعد الكوليرا
بين الماضي والحاضر.. تأجيل شم النسيم للمرة الثانية بعد الكوليرا
بين الماضي والحاضر.. تأجيل شم النسيم للمرة الثانية بعد الكوليرا
بين الماضي والحاضر.. تأجيل شم النسيم للمرة الثانية بعد الكوليرا

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