مي سليم تعايد جمهورها بمناسبة شم النسيم

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نشرت الفنانة مي سليم، صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وكانت في الصورة ترتدي فستان أنيق بكم، وعلقت على الصورة قائلة:"رمضان اقرب خلاص "كل سنة وانتم طيبين رمضان كريم " ".







وحازت الصورة على الكثير من الإعجابات، وعلق الجمهور قائلاً:"كل سنة وانتي طيبة يا أجمل مي" ، وكتب معجب آخر:"بحبك يا مي أنتي عسولة" ، وقال آخر:"وأنتي بالصحة والسلامة".



وشاركت مى سليم في مسلسل "خيط حرير" مى عز الدين وإنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر، ويشارك فى بطولته محمود عبد المغني، نيكولا معوض، يوسف عثمان، هنادى مهنى، سوسن بدر، أحمد خليل، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.





كما شاركت بمسلسل "اختراق 2 و يشارك في بطولته الفنان السعودى طلال السدر، وأحمد عيد، مى سليم، وراندا البحيري، والسوري نضال نجم وراندا البحيرى، والفنان السعودى محمد العيسي والمذيعة مها منصور، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج أحمد حسن