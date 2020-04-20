الأهلي يبدأ التفاوض لضم نجم صن داونز





بدأ النادي الأهلي التفاوض مع واحد من نجوم نادي صن داونز الجنوب إفريقي لضمه خلال الفترة القادمة.





وكان الأهلي قد أظهر اهتمام بضم الأوروجواني جاستون سيرينو الظهير الأيمن لنادي صن داونز في الصيف القادم.





ودخل الأهلي في مفاوضات مع ممثلي سيرينو لضمه في الصيف القادم إلى الفريق بعد أن نال اللاعب إعجاب شديد من مسئولو النادي.





وحتى الآن يرفض نادي صن داونز نهائيا فكرة رحيل جاستون سيرينو في الصيف نظرا لحاجة الفريق الشديدة له.







