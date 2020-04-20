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مفاجأة بشأن بيع المحلات الشهيرة لحم الحمير

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:16 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
نفى الدكتور السيد عبيد، مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة القاهرة، ما يتم تدواله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ضبط لحم حمير، قائلًا " بأنه كلام عار تماما من الصحة".

وأكد "عبيد" في تصريحات صحفية، أن بيانات المحالات المتدوالة على الفيس بوك، غير صحيحة، وأن الورقة المتداولة منسوبة لإدارة المجازر غير صحيحة.

وظهر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يحتوي على أسماء مطاعم مشهورة تستخدم لحم الحمير في منتجاتها، وهوا ما اثار جدلًا كبيرًا بين الناس.

وأجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، صباح اليوم، جولة تفقدية للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال شم النسيم والتى وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والتى تشمل غلق الحدائق العامة والمتنزهات والمحال التجارية والمولات.

وأشاد محافظ القاهرة بوعى المواطنين واستجابتهم وإلتزامهم بالقرارات والتوجيهات الصادرة للحفاظ على سلامتهم والإحتفال بهذه المناسبة مع اسرهم في المنازل.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء المتعلقة بمنع التجمعات يوم شم النسيم ومنع إقامة أية احتفاليات أو فعاليات للحد من انتشار فيروس كورونا، مع التأكد من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية و كل المتنزهات والحدائق العامة وايقاف كل اتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات والإلتزام بإيقاف جميع وسائل النقل العام بما يشمل أتوبيسات النقل العام ووسائل النقل النهرى.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة للتحكم في الحركة على الشوارع الرئيسية وحركة المرور وخاصة في الشوارع المطلة على كورنيش النيل لمنع التكدس والتزاحم من المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وطالب محافظ القاهرة هيئة النقل العام باستغلال توقف الحركة اليوم فى تكثيف عمليات تطهير وتعقيم المركبات وشملت جولة محافظ القاهرة كورنيش النيل والحديقة الدولية وأحياء المناطق الشرقية والغربية والشمالية .

وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء ومسئولي هيئة نظافة القاهرة، باستمرار حملات ازالة القمامة صباحًا ومساء، مع التركيز على استغلال فترة الحظر في تكثيف أعمال إزالة المخلفات، بالإضافة إلى أعمال تطهير وتعقيم شوارع العاصمة المستمرة يوميا.

وأكد محافظ القاهرة، في تصريحات، أن حملات النظافة ورفع للقمامة، تهدف للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للعاصمة إلى جانب الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وبدأت محافظة القاهرة عملية اصطفاف يومي بمناطق القاهرة الأربعة لعمال ومعدات النظافة خلال فترة الحظر تليها حملات مكثفة بكافة الأحياء لرفع تراكمات القمامة وتطهير وتعقيم الشوارع، حيث أشرف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على الحملة التى انطلقت مساء أمس بالمنطقتين الغربية والشمالية وشملت شوارع عابدين والموسكى والترعة البولاقية وخلوصى وروض الفرج ودوران شبرا والخلفاوى والساحل.

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