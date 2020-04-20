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نصيحة مهمة من "القومي للسموم" إلى آكلي الفسيخ (فيديو)

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:17 م
فسيخ
فسيخ
أمنية فوزي
قال الدكتور محمود محمد عمرو، مؤسس المركز القومي للسموم: إن مشاكل الفسيخ هذا العام أقل مما كان متوقعًا، متابعًا: "الناس كلها كلت فسيخ، واللي أكل فسيخ أكل بالنهار، ولو كان هيحصل مشكلة كان زمانها حصلت؛ لأن مشكلة الفسيخ في أول ساعتين بعد أكله".

وأوضح "عمرو"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن القيء والإسهال والهزال والدوخة وبداية الغيبوبة والرعشة والعصبية من علامات الإصابة بالتسمم.

ونصح بعدم تناول وجبة العشاء بعد تناول الفسيخ في الغذاء، لافتًا إلى أن الكمية المناسبة لكل فرد من الفسيخ من 100 لـ150 جراما، أي ما يعادل سمكة صغيرة.

ونصح "عمرو" بالبعد عن الأحشاء والرأس، كما نصح بتناول الرنجة وليس الفسيخ، معلقًا: "الرنجة ليها مصانع لكن الفسيخ كله تحت السلم".

ارتفاع عدد المتعافين من الإصابة بكورونا إلى 821 حالة

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الاثنين، خروج 89 مصابا بفيروس كورونا، من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريين، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 821 حالة حتى اليوم.

تحول نتيجة 1086 حالة مصابة بكورونا معمليا من إيجابية إلى سلبية 

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1086 حالة، من ضمنهم الـ821 متعافيًا.

تسجيل 189 حالة إصابة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة

وأشار إلى تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، فضلًا عن وفاة 11 حالة.

3333 إصابة بكورونا

وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 3333 حالة من ضمنهم 821 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و250 حالة وفاة.

رفع درجة الاستعدادات لمواجهة كورونا

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

تخصيص خط ساخن لتلقي استفسارات المواطنين

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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