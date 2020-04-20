نصيحة مهمة من "القومي للسموم" إلى آكلي الفسيخ (فيديو)

قال الدكتور محمود محمد عمرو، مؤسس المركز القومي للسموم: إن مشاكل الفسيخ هذا العام أقل مما كان متوقعًا، متابعًا: "الناس كلها كلت فسيخ، واللي أكل فسيخ أكل بالنهار، ولو كان هيحصل مشكلة كان زمانها حصلت؛ لأن مشكلة الفسيخ في أول ساعتين بعد أكله".





وأوضح "عمرو"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن القيء والإسهال والهزال والدوخة وبداية الغيبوبة والرعشة والعصبية من علامات الإصابة بالتسمم.





ونصح بعدم تناول وجبة العشاء بعد تناول الفسيخ في الغذاء، لافتًا إلى أن الكمية المناسبة لكل فرد من الفسيخ من 100 لـ150 جراما، أي ما يعادل سمكة صغيرة.





ونصح "عمرو" بالبعد عن الأحشاء والرأس، كما نصح بتناول الرنجة وليس الفسيخ، معلقًا: "الرنجة ليها مصانع لكن الفسيخ كله تحت السلم".



