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سكان قنا الجديدة يلتزمون بعدم النزول في يوم شم النسيم

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:17 م
قنا الجديدة
قنا الجديدة
كلف  المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة،  رؤساء الأحياء وإدارة الأمن ومباحث شرطة التعمير بمنع أي تجمعات داخل الحدائق والمتنزهات بالمدينة، وكذلك إستمرار غلق المسطحات الخضراء حفاظا على صحة و سلامة سكان المدينة، وذلك بناء على توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمنع التكدس والتزاحم من المواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس الجهاز  أن هناك متابعة دورية على مدار اليوم، وتم التأكد من التزام  المواطنين في شم النسيم،  كما أثنى على استجابة أهالى المدينة للتوجيهات الإرشادية للوقاية من فيروس كورونا.

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يوم شم النسيم منع التجمعات مدينة قنا الجديدة أجهزة المدن الجديدة

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