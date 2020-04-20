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حكيم يتصدر تريند جوجل بعد حفلة شم النسيم

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:54 م
حكيم
حكيم
مصطفى فكيه
تصدر النجم حكيم، تريند موقع جوجل، بعد تقديم حفلة شم النسيم اليوم باحدى الأماكن المطلة على النيل، وأذيع الحفل عبر شبكة قنوات "ON، DMC”، وحرص على تهنئة الأخوة الأقباط بعيد الفصح المجيد وشم النسيم وتهنئة المسلمين بـ شهر رمضان، متني السلامة لـ كل شعوب الدول العربية،

وكان حكيم قد ظهر وهو يقدم أغنية توعوية من منزله للتحذير من خطورة السلام بالإيد مما يساعد على تفشي عدوى فيروس كورونا، ونشر "حكيم" فيديو وهو يغنى عبر حسابه الرسمي علي "انستجرام"، قائلا في كلمات الأغنية: "من قبل فيرس كورونا كان السلام بالأيد صبح السلام بالإشارة من بعيد لبعيد".

ووجه "حكيم" رسالة للمصريين عقب أغنيته القصيرة قائلا: "على فكرة أنا أول مرة اغنى في البيت أول مرة في حياتي اغني في بيتي.. بس تضامنا مع كل شعوب العالم نخلي بالنا من نفسنا وبلاش السلامات والاحضان.. وربنا يكفينا شر الامراض ويكفى مصر شر الوباء والبلاء اللي احنا فيها، ويحمى كل شعوب العالم.. وخلوا بالكم من نفسكم".

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