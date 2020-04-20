Advertisements

الأهلي يرفض مشاركة الشيخ في بطولة فيفا للألعاب الإلكترونية

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:17 م
الشيخ
الشيخ

رفض سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي مشاركة أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في بطولة «فيفا للألعاب الإلكترونية»، التي تقام خلال الفترة من ٢١ إلى ٢٥ أبريل الجاري.

جاء رفض الأهلي نظرا لعدم قيام الجهة المسؤولة عن ترشيح اللاعبين لتمثيل مصر بمخاطبة النادي الأهلي والحصول على موافقته، خاصة أن أحمد الشيخ لاعب محترف في صفوف فريق الكرة بالنادي، ويبقى حقه ممارسة اللعبة بشكل «هاوٍ» دون الأحقية في خروج الأمر إلى نطاق المنافسات الدولية الرسمية، خاصة أن هذه الأمور تحتاج إلى ضوابط ومعايير أخرى، يجب أن يكون النادي على علم ودراية بها، لاتخاذ ما يراه مناسبا للحفاظ على منظومة العمل الكروية.

وفي ضوء ما سبق ذكره ورفض النادي الأهلي هذا الأمر، قام أحمد الشيخ بإبلاغ الجهة القائمة على ترشيح اللاعبين رسميًّا بعدم مشاركته في البطولة.

أخبار تهمك

عاجل.. محافظ الجيزة يعلن موعد رفع الحظر عن قرية المعتمدية

منذ نصف ساعة

خاص.. صن داونز يكشف حقيقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ ساعة و 18 دقيقة

ليس مبابي ولا هالاند.. زيدان مصمم على ضم "المايسترو"

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يقطع الطريق على الأهلي في صفقة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول بلاغ للنائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

منذ حوالي 8 ساعات

مهاجم منتخب مصر معروض على الزمالك

منذ 36 دقيقة

فايلر يوافق علي بيع نجم الأهلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

فايلر يصدم خليفة أحمد فتحي

منذ ساعتين

سويسرا تكشف عن موعد إنتاج لقاح لعلاج فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق لـ"الأوقاف" عقب إقالة متحدث الوزارة (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

بالصور.. القصة الكاملة لـ حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل فتح الكاميرات"

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يحسم موقفه النهائي من ضم القناص

منذ يوم

عاجل.. أول تحرك من الأجهزة الأمنية للقبض على "حنين حسام"

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يتجه لهدف قديم من أجل استعادة مجده الهجومي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

متحدث جامعة القاهرة يشكف مفاجأة عن عقوبة حنين حسام (فيديو)

منذ ساعة و 11 دقيقة

صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين الأهلي والإسماعيلي

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:40 م

عاجل.. محافظ الجيزة يعلن موعد رفع الحظر عن قرية المعتمدية

عاجل.. أول بلاغ للنائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

02:31 م

متحدث جامعة القاهرة يشكف مفاجأة عن عقوبة حنين حسام (فيديو)

09:00 م

عاجل.. أول تحرك من الأجهزة الأمنية للقبض على "حنين حسام"

01:22 م

سويسرا تكشف عن موعد إنتاج لقاح لعلاج فيروس كورونا

03:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم