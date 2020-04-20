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رجائي عطية يطالب "السجون" بأسماء المحامين المتهمين بقضايا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:28 م
رجائي عطية
رجائي عطية
آيات عامر - أسماء قورة
خاطب رجائي عطية نقيب المحامين، مدير مصلحة السجون، لموافاة النقابة بأسماء المحامين المتهمين بقضايا جنائية أو مخلة بالشرف، والذين قد صدر ضدهم أحكام ويقضون العقوبة وكذا الذين أمضوا مدة العقوبة.

هذا وجاء نص الخطاب المرسل لمدير مصلحة السجون، ومساعد أول وزير الداخلية المحترم كالأتي:-

برجاء التفضل بموافاتنا بأسماء المحامين المتهمين بقضايا جنائية أو مخلة بالشرف والذين قد صدر ضدهم أحكام ويقضون العقوبة وكذا الذين أمضوا مدة العقوبة.

رجائي عطية يخاطب الرئيس لإعفاء المحامين من الضرائب

وكان ناشد رجائي عطية نقيب المحامين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإصدار توجيهاته إلى الجهات المختصة بإعفاء المحامين لاسيما الشباب منهم من الضرائب هذا العام.

وجاء نص الخطاب كالأتي:-

سيادة الرئيس رئيس الجمهورية

أتقدم لسيادتكم برجاء – أن تتفضلوا بإصدار توجيهاتكم إلى الجهات المختصة بإعفاء المحامين لاسيما الشباب منهم من الضرائب هذا العام، نظرا لظروف جائحة كرورنا وتوقف أعمالهم توقفا تاما، في الوقت الذي لا تسمح إمكانيات النقابة بمعاونتهم إزاء مشاق الحياة وضغط الظروف، كما لا يتمتعون بأي دعم مالي من الدولة.

وفي ختام الخطاب قال نقيب المحامين أملي كبير في إستجابة سيادتكم لملتمسي.

ارتفاع عدد المتعافين من الإصابة بكورونا إلى 821 حالة

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الاثنين، خروج 89 مصابا بفيروس كورونا، من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريين، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 821 حالة حتى اليوم.

تحول نتيجة 1086 حالة مصابة بكورونا معمليا من إيجابية إلى سلبية 

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1086 حالة، من ضمنهم الـ821 متعافيًا.

تسجيل 189 حالة إصابة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة

وأشار إلى تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، فضلًا عن وفاة 11 حالة.

3333 إصابة بكورونا

وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 3333 حالة من ضمنهم 821 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و250 حالة وفاة.

رفع درجة الاستعدادات لمواجهة كورونا

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

تخصيص خط ساخن لتلقي استفسارات المواطنين

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

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نقابة المحامين محامين رجائـي عطية السجون اصابة بكورونا

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