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هل بلازما دم المتعافين علاج لمصابي كورونا؟.. طبيبة توضح (فيديو)

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:31 م
كورونا
كورونا
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة سماح لطفي، أستاذة الفيروسات والمناعة بمعهد الأورام القومي: إن استخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا في علاج مرضى الفيروس، ليست استراتيجية جديدة، واستخدمت في عدد من الفيروسات من قبل، مثل التهاب الكبد الوبائي "B".

وأشارت خلال اتصال هاتفي برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الاثنين، إلى أن استخدام البلازما لمتعافي كورونا، يشترط أن يكون جسم المتعافي كون أجساما مضادة، ويتم فصلها بتكنولوجيا معينة، ويتم حقن 200 مللي من البلازما للمريض بعد التأكد من أن البلازما خالية من أي ميكروبات.

وأضافت أن الدراسات التي صدرت بالصين عن حقن مريض الكورونا بالبلازما الخاصة بشخص تم شفائه من الفيروس، جاءت ناجحة ومبشرة، حيث تحسنت حالة المصابين، ولم يعودوا بحاجة لأجهزة التنفس الصناعي، وكذلك جاءت الدراسة التي أجريت في الولايات المتحدة عن الأمر مبشرة.

وتابعت أن كل الدراسات، تؤكد أن هذه الآلية في العلاج مفيدة حتى يتم الوصول إلى عقار ضد فيروس كورونا.

ارتفاع عدد المتعافين من الإصابة بكورونا إلى 821 حالة

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الاثنين، خروج 89 مصابا بفيروس كورونا، من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريين، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 821 حالة حتى اليوم.

تحول نتيجة 1086 حالة مصابة بكورونا معمليا من إيجابية إلى سلبية 

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1086 حالة، من ضمنهم الـ821 متعافيًا.

تسجيل 189 حالة إصابة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة

وأشار إلى تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، فضلًا عن وفاة 11 حالة.

3333 إصابة بكورونا

وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 3333 حالة من ضمنهم 821 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و250 حالة وفاة.

رفع درجة الاستعدادات لمواجهة كورونا

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

تخصيص خط ساخن لتلقي استفسارات المواطنين

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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