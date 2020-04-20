هل بلازما دم المتعافين علاج لمصابي كورونا؟.. طبيبة توضح (فيديو)

قالت الدكتورة سماح لطفي، أستاذة الفيروسات والمناعة بمعهد الأورام القومي: إن استخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا في علاج مرضى الفيروس، ليست استراتيجية جديدة، واستخدمت في عدد من الفيروسات من قبل، مثل التهاب الكبد الوبائي "B".





وأشارت خلال اتصال هاتفي برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الاثنين، إلى أن استخدام البلازما لمتعافي كورونا، يشترط أن يكون جسم المتعافي كون أجساما مضادة، ويتم فصلها بتكنولوجيا معينة، ويتم حقن 200 مللي من البلازما للمريض بعد التأكد من أن البلازما خالية من أي ميكروبات.





وأضافت أن الدراسات التي صدرت بالصين عن حقن مريض الكورونا بالبلازما الخاصة بشخص تم شفائه من الفيروس، جاءت ناجحة ومبشرة، حيث تحسنت حالة المصابين، ولم يعودوا بحاجة لأجهزة التنفس الصناعي، وكذلك جاءت الدراسة التي أجريت في الولايات المتحدة عن الأمر مبشرة.





وتابعت أن كل الدراسات، تؤكد أن هذه الآلية في العلاج مفيدة حتى يتم الوصول إلى عقار ضد فيروس كورونا.



