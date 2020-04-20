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بعد طرح البرومو.. هاشتاج #رامز_مجنون_رسمي يتصدر تريند تويتر

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:44 م
رامز مجنون رسمي
رامز مجنون رسمي
مصطفى فكيه
تصدر النجم رامز جلال، تريند موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر" وذالك بعد طرح برومو برنامجه الجديد "رامز مجنون رسمي" الذي يشارك به في السباق الرمضاني المقبل على شبكة فنوات MBC مصر.

وتعد فكرة البرنامج كالفكرة الرئيسية التي يظهر بها رامز كل عام في شهر رمضان، وهى خداع الضيف الذى يظهر معه في الحلقة، لتقديم إعلان أو منتج شهير في مكان معين، وبعد وصول الضيف يثور بركان في كل مكان حتى يشعر الضيف بالرعب، ومن هنا تتصاعد أحداث كل حلقة.

ومن ناحية أخرى ينتظر رامز جلال موعد استئناف تصوير فيلمه الجديد "هيكل نظمى"، الذى تشارك في بطولته النجمة غادة عادل، وكثف المخرج محمود كريم التصوير، من أجل اللحاق بموسم عيد الفطر المقبل، ونظرًا للظروف التي تمر بها البلاد من غلق السينمات وحظر التجوار حسب قرارات الحكومة المصرية يتم تأجيل موعد طرح الفيلم، من تأليف لؤى السيد، إذ يعد الفيلم التعاون الثالث على التوالي بين المخرج محمود كريم ورامز جلال بعدما قدما سويًا فيلم "رغدة متوحشة"، وفيلم "سبع البرومة.



بعد طرح البرومو.. هاشتاج #رامز_مجنون_رسمي يتصدر تريند تويتر
بعد طرح البرومو.. هاشتاج #رامز_مجنون_رسمي يتصدر تريند تويتر
بعد طرح البرومو.. هاشتاج #رامز_مجنون_رسمي يتصدر تريند تويتر
بعد طرح البرومو.. هاشتاج #رامز_مجنون_رسمي يتصدر تريند تويتر

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