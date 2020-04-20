"بابا وماما راضيين".. تصريحات مثيرة لحنين حسام (فيديو)

علقت الطالبة حنين حسام، على دعوتها للفتيات للظهور بشكل غير لائق والقيام بأفعال لا تناسب المجتمع المصري على "تيك توك"، مقابل مبلغ من المال قائلة: "فيديوهاتي لا يوجد فيها أي نوع من التعري، وماليش أي صورة بشعري".





وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن هناك تطبيق يأتي في الشهرة بعد تطبيق "تيك توك"، استعان بها للترويج له، معقبة: "أنا طلبت شباب وبنات ولكن البعض اجتزأ الفيديو الخاص بي لإثارة الرأي العام".





ولفتت إلى أنها حصلت على 3 آلاف للترويج للتطبيق الجديد، معقبة: "لو باخد دولارات كان زماني نقلت في أي مكان تاني غير اللي أنا فيه، وبابا وماما راضين 100% عن اللي أنا بعمله".





ارتفاع عدد المتعافين من الإصابة بكورونا إلى 821 حالة

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الاثنين، خروج 89 مصابا بفيروس كورونا، من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريين، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 821 حالة حتى اليوم.

تحول نتيجة 1086 حالة مصابة بكورونا معمليا من إيجابية إلى سلبية

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1086 حالة، من ضمنهم الـ821 متعافيًا.

تسجيل 189 حالة إصابة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة

وأشار إلى تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، فضلًا عن وفاة 11 حالة.

3333 إصابة بكورونا

وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 3333 حالة من ضمنهم 821 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و250 حالة وفاة.

رفع درجة الاستعدادات لمواجهة كورونا

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

تخصيص خط ساخن لتلقي استفسارات المواطنين

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



