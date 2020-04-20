شاهد.. أول ظهور لابنة شقيق عادل إمام

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خطفت نور عصام إمام ابنة شقيق الزعيم عادل إمام الأنظار بسبب جمالها من خلال صورة من أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وهنأت نور متابعيها بعيد الربيع من خلال تعليقها على الصورة قائلة "عيد فصح سعيد"، وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال التعليقات متغزلين في جمالها فقال أحدهم "حلوة جدا الصورة أنتي قمر فيها أنتي قمر جدا إنتي فنانه حلو جدا أنا بحبك جدا" وقال آخر "قمرة ماشاء الله".



وكانت نور ابنة شقيق عادل إمام قد نشرت صور لها أثناء آدائها العمرة وهي بالحجاب من داخل الحرم المكي، ودائما ما تقوم بنشر صور لها مع عمها الزعيم عادل إمام مما أدى إلى شهرتها بجانب عملها كمصممة أزياء وهي في منتصف العشرينات.



يذكرأن والدة نور عصام إمام هي الفنانة نهلة الرأفت التي اعتزلت بعد تقديمها عدد كبير من الأعمال الفنية السينمائية والدرامية والمسرحية في فترة الثمانينات والتسعينات