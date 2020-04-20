أبرزها توم وجيري.. رحيل جين ديتش Gene deitch مبدع أفلام الرسوم المتركة

رحل المخرج جين ديتش Gene deitch مبدع أفلام الرسوم المتحركة، اليوم الإثنين الموافق الـ20 من أبريل 2020، عن عمر ناهز الـ95 عامًا، بعد تاريخ حافل من الإبداع الذي قدمه خلال مسيرته للأطفال.





وفاة جين ديتش Gene deitch





توفي جين ديتش Gene deitch المخرج الأمريكي الذي أبدع المسلسل الكرتوني الشهير "توم وجيري"، الذي لاقى نجاحًا ورواجًا كبيرًا حول العالم، وأحد أهم الأعمال في تاريخ الطفولة.





أعمال جين ديتش Gene deitch





قدم جين ديتش Gene deitch العديد من الأعمال الراقية، ومجموعة من أفلام الرسوم المتحركة، ليعد واحدًا من رواد الصناعة العالمية وفي مقدمتها.





نشأة جين ديتش Gene deitch





نشأ المخرج جين ديتش Gene deitch في حي شيكاغو بالولايات المتحدة الأميريكية، في الـ8 من شهر أغسطس عام 1924، واصفًا نفسه بالمواطن الحر الوحيد المستقل ماليًا.





حياة جين ديتش Gene deitch





عاش جين ديتش Gene deitch لأكثر من 3 عقود، قدم خلالها العديد من الأعمال الخالدة، ولعل أبرزها "توم وجيري"، الحلقات الكرتونية الشهيرة، والتي تسرد قصة مطاردات بين قط وفأر، مليئة بالحماسة وحس الفكاهة، التي لطالما أضحكت الملايين عبر العالم.





أفلام جين ديتش Gene deitch





صنع جين ديتش Gene deitch أول فيلم له وتحديدًا عندما أخذ الفكرة من رواية "ذا هوبيت"، في عام 1967 وظل محتفظًا به ولم يفصح ويعلن عنه إلى الآن، حتى توفاه الله.





الألقاب التي نالها جين ديتش Gene deitch





حصد المخرج الأميركي جين ديتش Gene deitch العديد من الجوائز والألقاب، في مقدمتها "أوسكار" الجائزة الأشهر عالميًا عن فيلمه "مونرو" وكانت في 1961، إلى جانب حصوله على جائزة "سور ماكاي" عن مجمل أعمال الرسوم المتحركة التي قام بها، في عام 2003.





زواج جين ديتش Gene deitch





تزوج جين ديتش Gene deitch من الفنانة الشكيلية زدنيكا ناجمانوفا زظل معها إلى الآن، وأنجب منها كيم ديتش المؤلف والسيناريست.





السيرة الذاتية للمخرج جين ديتش Gene deitch





قرر جين ديتش Gene deitch كتابة سيرته الذاتية بعنوان "في عشق براغ" في عام 1997 وترجمت بعد ذلك وبسنوات عديدة إلى اللغة التشيكية بـ2018، إلى أن يرحل عنا الدنيا مخلفًا تراثًا فنيًا خالدًا.







