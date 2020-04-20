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ماجواير: مانشستر يونايتد يسير على الطريق الصحيح

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:35 م
بوابة الفجر
أكد هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي ثقته بأن فريقه يسير على الطريق الصحيح لكي ينافس مجدداً على لقب بطل الدوري الممتاز لكرة القدم.

ولم يتوج مانشستر يونايتد، حامل الرقم القياسي بعدد ألقاب الدوري المحلي (20)، بطلاً منذ اعتزال مدربه الشهير السير الاسكتلندي اليكس فيرغوسون عام 2013، وكان يتخلف بفارق شاسع يبلغ 37 نقطة عن ليفربول المتصدر لدى توقف النشاط منتصف آذار/مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.

بيد أن كتيبة المدرب النرويجي أولي غونار سولسكاير كانت تقدم عروضاً جيدة قبل التوقف، بدليل عدم خسارة الفريق في آخر 11 مباراة خاضها في مختلف المسابقات.

وقال ماغواير في تصريحات تلفزيونية الاثنين "علمت حين وصلت إلى مانشستر يونايتد، واستناداً إلى ما كرره أولي (سولسكاير)، بأن الفريق في طور اعادة البناء. ثمة أشياء كثيرة يمكن أن نطورها لكي نعود إلى القمة ولا نريد الاكتفاء بالمنافسة لانتزاع مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، بل المنافسة على الألقاب".

وتابع "أعي تماماً بأننا في حاجة إلى عملية تطوير كبيرة لكننا نسير على الطريق الصحيح وانا واثق من اننا سنصل الى الهدف في نهاية المطاف".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس حالياً في الدوري المحلي ولا يزال يحارب على جبهتي كأس انكلترا حيث بلغ ربع النهائي، والدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) حيث وضع قدماً في ربع النهائي أيضاً بفوزه الساحق خارج ملعبه على لاسك النمساوي بخماسية نظيفة ذهاباً قبل توقف النشاط القاري.

وإذا قُدّر للموسم المحلي والقاري أن يُستكملا، يستطيع مانشستر يونايتد الاعتماد على خدمات لاعب وسطه الفرنسي بول بوغبا ومهاجمه ماركوس راشفورد اللذين غابا عن الملاعب لفترة طويلة قبل التوقف.

ولم يخض بوغبا الذي عانى من إصابة في كاحله سوى 8 مباريات هذا الموسم، لكن ماغواير يأمل أن يشكل الفرنسي إلى جانب صانع الألعاب البرتغالي الجديد برونو فرنانديش القادم من سبورتينغ في سوق الانتقالات الشتوية، ثنائيا فعالاً.

وقال في هذا الصدد "لقد كان (فرنانديش) رائعاً منذ قدومه، داخل الملعب وخارجه وفي مقر التدريب، إنه قائد ويريد الفوز، يمكنك أن تشعر بهذه الشخصية لديه"، مضيفاً "أما بول فيعود أيضاً ولا شك بأنه سيحاول اللعب بأفضل مستوى له".

وختم "ثمة منافسة قوية في وسط الملعب حالياً، وبالتالي يتعين على كل لاعب ان يكون في أفضل مستوى له ليحافظ على مركزه في التشكيلة الأساسية، وأنا واثق من أننا سنحصد الإفادة من ذلك".

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