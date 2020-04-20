المسماري: الجيش الليبي تمكن من القضاء على إرهابيين في طرابلس





قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الإثنين، إن "وحدات الجيش الليبي تمكنت من القضاء على عناصر إرهابية، في عدة محاور في العاصمة طرابلس خلال العمليات العسكرية"، مضيفاً أن "وحدات القوات المسلحة تتمكن من القضاء على عناصر إرهابية خطيرة في محاور طرابلس".





وأكد اللواء المسماري، يوم أمس الأحد، على أن تركيا تقوم بحشد أفراد ومعدات عسكرية لتنفيذ مهمة الهجوم على مدينة ترهونة.





وذكر في مؤتمر صحفي، مساء اليوم، أن "الجيش الليبي كشف تحرك تركي لحشد عناصر للهجوم على ترهونة قبل بدء الهجوم".





وفي وقت سابق، أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وصول مجموعة من الأسرى الأجانب قبض عليهم من قبل وحدات الجيش الليبي أثناء المعارك في طرابلس ومصراتة.





وقالت شعبة الإعلام الحربي: "وصول أسرى عناصر الحشد المليشياوي (قوات حكومة الوفاق) إلى مدينة بنغازي، ومن بينهم مرتزقة يحملون الجنسية السورية"، ومضحة " أنه "تم أسرهم في عددٍ من المحاور ومنها محور بوسليم - طرابلس، ومحور بوقرين شرق مدينة مصراته".