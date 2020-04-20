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مهاجم منتخب مصر معروض على الزمالك

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:36 م
الزمالك
الزمالك
ريهام عبد المحسن
أفادت تقارير صحفية بأن بعض وكلاء اللاعبين عرضوا على مسئولي الزمالك التعاقد مع أحمد علي نجم هجوم براميدز والمعار إلى إنبي من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث تنتهي فترة إعارة النجم المهاجم مع النادي البترولي عقب نهاية الموسم الحالي ومن المقرر أن يعود بعدها إلى براميدز الذي سيتجه لبيعه قبل بداية الموسم المقبل في حال تلقيه عرض جيد.

وكشفت التقارير الصحفية أن مسئولي الزمالك يرغبون في التعاقد مع مهاجم صغير السن من أجل الاستفادة منه لسنوات مقبلة وأن الأولوية بالنسبة لهم تتمثل في حسام حسن نجم سموحة وذلك في الوقت الذي يتبقى لأحمد علي موسمين في الملاعب بسبب كبر سنه.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الزمالك يبحث عن تدعيم خط الهجوم وذلك تحسبًا لرحيل مصطفى محمد وخوضه تجربة الاحتراف الخارجي في الموسم المقبل.

وأوضحت التقارير الصحفية أن الزمالك يضم بين صفوفه في الوقت الحالي كلًا من كاسونجو وعمر السعيد ومصطفى محمد في خط الهجوم ويعتبر الأخير قريبًا للغاية من الرحيل وخوض تجربة الاحتراف الخارجي.

وذكرت التقارير الصحفية أن النشاط الرياضي متوقف حاليًا بسبب تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد والذي تخطى حاجز المصابين به 2 مليون شخص حول العالم.

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